Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці

Трюм судна виявився повністю заповненим наркотиком, затримали близько 20 осіб

Іспанські правоохоронці перехопили в Атлантичному океані судно з рекордною партією кокаїну вагою до 40 тонн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euronews.

За даними джерел, судно затримали у міжнародних водах поблизу Канарських островів. У ході операції правоохоронці заарештували близько 20 осіб.

У профспілці зазначили, що на борту перебувало від 35 до 40 тонн кокаїну. «Були перехоплені від 35 до 40 тонн кокаїну», оскільки трюм «був повністю заповнений» тюками з наркотиком, – повідомили джерела AUGC.

Судно вирушило зі столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна та прямувало до Бенгазі в Лівії. Водночас, за оцінками фахівців, така логістика могла бути лише частиною складної схеми: наркотики, ймовірно, планували перевантажити на менші судна для подальшого розповсюдження в Європі.

«Потрібно буде багато суден, різні порти, оскільки таке розвантаження в одному порту викличе багато підозр. Тому операція, ймовірно, координується через міжнародні мережі», – зазначили представники профспілки.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що ця операція стала однією з найбільших не лише в історії країни, а й на міжнародному рівні. Водночас деталі щодо місця перехоплення та осіб підозрюваних наразі не розголошуються в інтересах слідства.

