Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці
Іспанія вилучила до 40 тонн кокаїну на одному судні
фото: AP

Трюм судна виявився повністю заповненим наркотиком, затримали близько 20 осіб

Іспанські правоохоронці перехопили в Атлантичному океані судно з рекордною партією кокаїну вагою до 40 тонн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euronews

За даними джерел, судно затримали у міжнародних водах поблизу Канарських островів. У ході операції правоохоронці заарештували близько 20 осіб.

У профспілці зазначили, що на борту перебувало від 35 до 40 тонн кокаїну. «Були перехоплені від 35 до 40 тонн кокаїну», оскільки трюм «був повністю заповнений» тюками з наркотиком, – повідомили джерела AUGC.

Судно вирушило зі столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна та прямувало до Бенгазі в Лівії. Водночас, за оцінками фахівців, така логістика могла бути лише частиною складної схеми: наркотики, ймовірно, планували перевантажити на менші судна для подальшого розповсюдження в Європі.

«Потрібно буде багато суден, різні порти, оскільки таке розвантаження в одному порту викличе багато підозр. Тому операція, ймовірно, координується через міжнародні мережі», – зазначили представники профспілки.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заявив, що ця операція стала однією з найбільших не лише в історії країни, а й на міжнародному рівні. Водночас деталі щодо місця перехоплення та осіб підозрюваних наразі не розголошуються в інтересах слідства.

Раніше 22 ченці були заарештовані в аеропорту Шрі-Ланки після того, як співробітники митниці виявили у їхньому багажі 110 кг канабісу. 

Співробітники митниці повідомили, що у кожного ченця було виявлено близько 5 кг кушу – особливо сильного сорту канабісу – прихованого в потайних відділеннях їхнього багажу, коли вони прибули до столиці Коломбо.

Ченці, які в основному були студентами, поверталися з Таїланду після чотириденного відпочинку з повним покриттям витрат, організованого невідомим спонсором. 23-й чернець, який, як вважається, організував поїздку, був згодом заарештований у передмісті Коломбо.


 
 

Читайте також:

Теги: Іспанія наркотики рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наркотики намагалися ввезти у вигляді цукерок, шоколадок, жувальної гумки та рідин для електронних сигарет
Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку
1 травня, 12:22
В Україні виявили нідерландські цукерки з наркотичною речовиною
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
29 квiтня, 21:30
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу
24 квiтня, 15:10
Іспанія, Велика Британія та Польща є головними покупцями українських яєць у 2026 році
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
23 квiтня, 12:24
Трамп підписав указ про послаблення обмежень у лікуванні психічного здоров'я
«Можна мені трохи?» Трамп пожартував про психоделіки
19 квiтня, 09:45
Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Як кажуть військові, судно рухалося відомими маршрутами наркоторгівлі та було залучене в операціях з незаконного обігу наркотиків
США заявили про знищення судна наркоторговців у Тихому океані
15 квiтня, 08:48
Службовий пес виявив кокаїн у багажі
Ковтнув кокаїн для маскування: митники затримали контрабандиста у Гданську
13 квiтня, 11:58
Люсі зізнається, що мріє стати олімпійською чемпіонкою з боротьби
Підняла вагу втричі більшу за власну: дев'ятирічна американка підкорила мережу (відео)
5 квiтня, 03:38

Соціум

Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
Білорусь знову активізувалася? Україна зафіксувала зміни біля кордону
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці
Іспанія перехопила рекордну партію кокаїну в Атлантиці
У Москві скоїв самогубство перший керівник військ хімічного захисту РФ
У Москві скоїв самогубство перший керівник військ хімічного захисту РФ
ЗМІ: Трамп послабив Європу. США вивели війська з Німеччини
ЗМІ: Трамп послабив Європу. США вивели війська з Німеччини
Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки
Ракет буде більше. Зеленський домовився з генсеком НАТО про поставки
Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір: причина
Фінляндія відмовилася збивати дрони, що порушили її повітряний простір: причина

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua