Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
НАТО спростувало можливість виключення Іспанії з Альянсу
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У Альянсі вказали на ключову норму статуту, яка нівелює подібні ініціативи США

Північноатлантичний альянс не має механізмів для виключення або призупинення членства держав, зокрема Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

В Альянсі прямо зазначили, що засновницький договір організації «не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення». Таким чином, будь-які подібні ініціативи не мають юридичної основи в межах чинного статуту.

Резонанс навколо теми виник після того, як Іспанія відмовилась підтримати військову операцію США проти Ірану. Після цього, за інформацією медіа, у Вашингтоні почали розглядати варіанти впливу на союзників, які не надали допомогу.

Зокрема, у внутрішньому листуванні Пентагону, про яке повідомляють Reuters та інші видання, обговорювалися можливі заходи тиску. Серед них – призупинення членства Іспанії в НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів на користь Аргентини.

Окрім цього, в документі йшлося про можливість обмеження доступу окремих союзників до важливих або престижних посад у структурах Альянсу. За словами неназваного чиновника Пентагону, доступ до авіабаз союзників є «абсолютна базова лінія для НАТО».

«Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами», – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на ситуацію стримано. «Іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками», – заявив він.

За даними Politico, адміністрація Трампа також сформувала умовний список союзників, розділивши їх на «зразкових» і «неслухняних». До першої категорії, за оцінками Білого дому, потрапили Польща, Румунія, Болгарія та країни Балтії, які надали США доступ до військової інфраструктури або забезпечують високий рівень оборонних витрат.

Водночас Іспанія, Франція та Велика Британія, за інформацією джерел, відмовилися або затримали надання підтримки у межах іранської кампанії.

Читайте також:

Теги: НАТО США Дональд Трамп Іспанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua