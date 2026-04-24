НАТО відреагувало на заяви Трампа про виключення Іспанії з Альянсу

У Альянсі вказали на ключову норму статуту, яка нівелює подібні ініціативи США

Північноатлантичний альянс не має механізмів для виключення або призупинення членства держав, зокрема Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію BBC.

В Альянсі прямо зазначили, що засновницький договір організації «не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення». Таким чином, будь-які подібні ініціативи не мають юридичної основи в межах чинного статуту.

Резонанс навколо теми виник після того, як Іспанія відмовилась підтримати військову операцію США проти Ірану. Після цього, за інформацією медіа, у Вашингтоні почали розглядати варіанти впливу на союзників, які не надали допомогу.

Зокрема, у внутрішньому листуванні Пентагону, про яке повідомляють Reuters та інші видання, обговорювалися можливі заходи тиску. Серед них – призупинення членства Іспанії в НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів на користь Аргентини.

Окрім цього, в документі йшлося про можливість обмеження доступу окремих союзників до важливих або престижних посад у структурах Альянсу. За словами неназваного чиновника Пентагону, доступ до авіабаз союзників є «абсолютна базова лінія для НАТО».

«Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами», – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес відреагував на ситуацію стримано. «Іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками», – заявив він.

За даними Politico, адміністрація Трампа також сформувала умовний список союзників, розділивши їх на «зразкових» і «неслухняних». До першої категорії, за оцінками Білого дому, потрапили Польща, Румунія, Болгарія та країни Балтії, які надали США доступ до військової інфраструктури або забезпечують високий рівень оборонних витрат.

Водночас Іспанія, Франція та Велика Британія, за інформацією джерел, відмовилися або затримали надання підтримки у межах іранської кампанії.