Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шрі-Ланка: вперше затримано групу монахів за підозрою у контрабанді наркотиків

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Фото були знайдені на телефонах ченців, на яких вони зображені під час відпочинку
фото: надане ВВС

Наркотики було виявлено серед шкільного приладдя та солодощів

22 ченці були заарештовані в аеропорту Шрі-Ланки після того, як співробітники митниці виявили у їхньому багажі 110 кг канабісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Співробітники митниці повідомили, що у кожного ченця було виявлено близько 5 кг кушу – особливо сильного сорту канабісу – прихованого в потайних відділеннях їхнього багажу, коли вони прибули до столиці Коломбо.

Ченці, які в основному були студентами, поверталися з Таїланду після чотириденного відпочинку з повним покриттям витрат, організованого невідомим спонсором. 23-й чернець, який, як вважається, організував поїздку, був згодом заарештований у передмісті Коломбо.

За словами виконуючого обов'язки речника поліції, цей чернець, який не брав участі у поїздці, сказав іншим, що «ці пакунки – це пожертва» і що за ними приїде фургон. Бюро з боротьби з наркотиками поліції Шрі-Ланки виявило на мобільних телефонах деяких ченців, які були з храмів по всій Шрі-Ланці, фотографії та відео, на яких вони насолоджуються відпочинком у повсякденному одязі.

Монахів було взято під варту на сім днів для подальшого допиту. Представники поліції повідомили, що, на їхню думку, вони, ймовірно, не знали, що саме перевозили.

Наркотики було виявлено серед шкільного приладдя та солодощів. Вважається, що це перший випадок, коли групу ченців заарештували за підозрою у контрабанді наркотиків до країни через аеропорт.

До слова, в аеропорту польського Гданська правоохоронці викрили чоловіка, який намагався перевезти кокаїн, сховавши частину наркотиків у власному тілі.

Теги: наркотики Шрі-Ланка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua