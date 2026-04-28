Шрі-Ланка: вперше затримано групу монахів за підозрою у контрабанді наркотиків

Наркотики було виявлено серед шкільного приладдя та солодощів

22 ченці були заарештовані в аеропорту Шрі-Ланки після того, як співробітники митниці виявили у їхньому багажі 110 кг канабісу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Співробітники митниці повідомили, що у кожного ченця було виявлено близько 5 кг кушу – особливо сильного сорту канабісу – прихованого в потайних відділеннях їхнього багажу, коли вони прибули до столиці Коломбо.

Ченці, які в основному були студентами, поверталися з Таїланду після чотириденного відпочинку з повним покриттям витрат, організованого невідомим спонсором. 23-й чернець, який, як вважається, організував поїздку, був згодом заарештований у передмісті Коломбо.

За словами виконуючого обов'язки речника поліції, цей чернець, який не брав участі у поїздці, сказав іншим, що «ці пакунки – це пожертва» і що за ними приїде фургон. Бюро з боротьби з наркотиками поліції Шрі-Ланки виявило на мобільних телефонах деяких ченців, які були з храмів по всій Шрі-Ланці, фотографії та відео, на яких вони насолоджуються відпочинком у повсякденному одязі.

Монахів було взято під варту на сім днів для подальшого допиту. Представники поліції повідомили, що, на їхню думку, вони, ймовірно, не знали, що саме перевозили.

Вважається, що це перший випадок, коли групу ченців заарештували за підозрою у контрабанді наркотиків до країни через аеропорт.

До слова, в аеропорту польського Гданська правоохоронці викрили чоловіка, який намагався перевезти кокаїн, сховавши частину наркотиків у власному тілі.