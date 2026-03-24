Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень соратників Орбана

Опозиціонер планує запровадити регулярне тестування політиків на алкоголь і наркотики у разі приходу до влади

Петер Мадяр заявив, що здав аналізи, які можуть виявити вживання наркотиків через тривалий час

Очільник партії «Тиса» Петер Мадяр повідомив, що здав у Відні тести на наркотики після звинувачень представників правлячої партії «Фідес». Політик наголосив, що ніколи не вживав наркотичних речовин і пообіцяв оприлюднити результати дослідження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі лідера угорської опозиції.

Мадяр повідомив, що здав зразки сечі та волосся, які дозволяють виявити вживання наркотичних речовин навіть через тривалий час. За його словами, він вирішив офіційно підтвердити свою позицію після провокативних заяв соратників Орбана.

Крім того, лідер угорської опозиції запропонував іншим політикам пройти аналогічну перевірку. Мадяр наголосив, що у разі приходу до влади його партія планує запровадити регулярне тестування політиків на алкоголь і наркотики.

Нагадаємо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Водночас результат голосування залишається невизначеним, оскільки, за даними опитувань, значна частина виборців досі не визначилася зі своїм вибором.

Як відомо, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі.

До слова, згідно з розслідуванням The Washington Post, російська Служба зовнішньої розвідки розробила план під назвою «Те, що змінює правила гри», щоб врятувати рейтинг прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Через погіршення стану економіки та падіння рейтингу Орбана (який зараз поступається реформатору Петеру Мадяру), російські оперативники запропонували радикальний крок: інсценувати замах на вбивство угорського прем'єра.