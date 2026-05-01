Київська митниця спалила майже 60 кг наркотиків, замаскованих під цукерки і жувальну гумку
Державна митна служба: наркотики до споживачів не дійшли
Київська митниця знищила 58 кілограмів наркотичних і психотропних речовин, вилучених при спробах незаконного ввезення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.
Із посилок і валіз — до печі
Переважну частину знищених речовин виявили в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Частина — вилучена ще за часів роботи аеропортів «Бориспіль» і «Жуляни». Контрабандисти намагалися приховати заборонені речовини в повсякденних товарах: цукерках, шоколадках, жувальній гумці, насінні, таблетках і рідинах для електронних сигарет.
Серед знищеного – кокаїн, кратом, кодеїн, морфін, канабіс, смола канабісу та тетрагідроканабінол. Загалом десятки найменувань небезпечних речовин.
Усі вони були знищені у спеціальній печі при надвисокій температурі – за рішенням комісії у присутності представників митниці, правоохоронців та ліцензованої організації.
Єдиний шлях
За словами митників, наркотичні та психотропні речовини, що потрапляють в Україну без відповідного дозволу, обов'язково затримуються і конфіскуються. Жодних альтернатив подальшій долі вилученого немає.
«Наркотики та психотропи, що потрапляють в Україну без відповідного дозволу, затримуються митницею та конфіскуються. Далі – лише один шлях: до знищення», – йдеться у повідомленні служби.
Митниця підкреслила: 58 кілограмів вилучених речовин не потрапили до споживачів. Робота з протидії наркотрафіку триває.
До слова, у 2024 році Національна поліція вилучила майже 5,5 тонни наркотиків – понад 20 мільйонів доз – та понад 24 тонни прекурсорів.
