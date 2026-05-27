Росія взялася за створення прихованих підводних ракетних платформ

Зовнішня пускова капсула донної балістичної ракетної системи Orca
Москва намагається здешевити ядерне стримування без будівництва нових субмарин

Росія здатна розміщувати балістичні ракети у спеціальних капсулах під водою, що може стати дешевшою альтернативою будівництву атомних підводних човнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал The Maritime Executive.

У центрі уваги розвідки НАТО опинилося російське судно «Зірочка». Воно входить до структури секретного Головного управління глибоководних досліджень РФ, база якого розташована у закритому місті Северодвінськ.

За даними експертів, корабель раніше пов’язували з випробуваннями ядерної торпеди «Посейдон». Тепер аналітики припускають, що судно може бути задіяне у програмі «Скіф» – системі балістичних ракет донного базування.

Така технологія створює серйозну проблему для систем виявлення та стримування. За його словами, подібні ракети практично неможливо нейтралізувати, оскільки вони залишаються нерухомими на морському дні та важко виявляються гідролокаторами.

Однією з головних причин інтересу РФ до такого озброєння можуть бути фінансові труднощі. Донні ракетні комплекси не потребують дорогих атомних субмарин, великих екіпажів чи постійних витрат на паливо та обслуговування.

Ідея подібної системи не є новою. Ще у 1960-х роках американська компанія General Dynamics розробила проєкт Orca. Він передбачав використання капсули з ракетою, яка після отримання сигналу мала спливати на поверхню для запуску.

США провели успішні випробування, однак зрештою відмовилися від проєкту. Пентагон вирішив зробити ставку на класичний флот атомних підводних човнів, будівництво якого обійшлося приблизно у 125 млрд доларів.

У матеріалі зазначається, що Росія почала цікавитися такими розробками ще у 1990-х роках. Тепер, на тлі затяжної війни проти України та рекордних військових витрат, Кремль може знову повернутися до цієї концепції.

Експерти звертають увагу, що російський бюджет перебуває під серйозним тиском через війну, санкції та нестабільні нафтові доходи. На цьому тлі проєкт «Скіф» розглядається як потенційна асиметрична відповідь на західні військові технології.

Нагадаємо, 24 травня Росія застосувала ракету «Орєшнік» під час масованої атаки по Україні. Після цього українські фахівці та західні аналітики почали вивчати технічні характеристики нового озброєння. Раніше у більшості російських ракет і дронів, зокрема у крилатих ракетах та «Шахедах», неодноразово знаходили іноземні компоненти та західну мікроелектроніку, що дозволяло відстежувати ланцюги постачання в обхід санкцій.

