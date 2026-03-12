Головна Світ Соціум
Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що ситуація під контролем
скріншот з відео

Влада Каліфорнії заявила, що іранська атака дронів малоймовірна

Влада США заявила, що наразі немає безпосередньої загрози атаки іранських безпілотників на західне узбережжя країни. Таку заяву зробили після повідомлень ФБР про можливу підготовку ударів дронами по території Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що влада штату була заздалегідь поінформована про можливі ризики. За його словами, служби безпеки регулярно опрацьовують сценарії реагування на атаки безпілотників. «Нам була відома ця інформація... Йдеться про готовність до найгірших сценаріїв», – наголосив Ньюсом.

Він додав, що питання захисту від безпілотників для служб безпеки завжди залишалося серед пріоритетів.

Раніше американські спецслужби попередили, що Іран може спробувати використати судно поблизу узбережжя США для запуску безпілотників у разі подальшої ескалації конфлікту.

Однак наразі ФБР не має конкретної інформації про потенційні цілі чи час можливої атаки. У Вашингтоні до цих розвідувальних даних поставилися стримано.

Речниця Білого дому Керолайн Леввіт заявила, що повідомлення правоохоронців базуються на неперевіреній інформації. «Жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було», – заявила вона.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході. 

Нагадаємо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.

Напередодні міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.

Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану
