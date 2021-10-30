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    Що робити з вакцинацією? Італія терміново звернулася до країн G20

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    Глобальна вакцинація зможе стримати коронавірус, особливо у країнах третього світу - Що робити з вакцинацією? Італія терміново звернулася до країн G20
    Глобальна вакцинація зможе стримати коронавірус, особливо у країнах третього світу
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр Італії Маріо Драгі запропонував країнам G20 забезпечити вакцинацію більшої частини світового населення до середини 2022 року

    Країнам G20 слід гарантувати, що від Covid-19 до середини 2022 року буде щеплено 70% населення Землі, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в суботу на відкритті саміту «двадцятки» в Римі, пише «Interfax-Україна».

    «Ми дуже близькі до виконання мети Всесвітньої організації охорони здоров'я – вакцинувати 40% глобального населення до кінця 2021 року. Тепер ми повинні зробити все можливе для досягнення позначки в 70% до середини 2022 року», – наводять слова Драгі західні ЗМІ.

    Водночас він наголосив, що якщо в розвинених країнах частка вакцинованих перевищує 70%, в найбідніших країнах кількість щеплених становить лише 3%.

    «Ці відмінності морально неприйнятні, і вони підривають глобальне відновлення (від пандемії – ІФ)», – прокоментував цифри Драгі.

    За даними ЗМІ, напередодні міністри фінансів і охорони здоров'я «двадцятки» говорили про необхідність домогтися показника в 70% вакцинованого населення Землі. Міністри відзначали важливість нарощування поставок вакцин і медикаментів у країни, що розвиваються, а також усунення обмежень у сфері постачання і фінансів.

    Як повідомлялося, Папа Римський закликав саміт G20 визнати нерівність у доступі до медицини.

    Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

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    Теги: ЗМІ Італія саміт великої двадцятки вакцинація населення коронавірус
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    Що робити з вакцинацією? Італія терміново звернулася до країн G20