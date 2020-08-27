Італійська поліція повідомила про напади на правоохоронців, які контролюють «масковий режим»



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Поліція стежить, щоб маски для обличчя постійно носили в громадському транспорті і в громадських закритих приміщеннях

Хвиля нападів відбулася незабаром після того, як поліція почала штрафувати на 400 євро людей, які не носять маски

Італійська поліція повідомила про збільшення хвилі нападів на офіцерів, які контролюють дотримання громадянами «маскового режиму». Про це повідомляє The Local.

Видання інформує, що хвиля нападів відбулася незабаром після того, як поліція почала штрафувати на 400 євро людей, які не носять маски в громадських місцях просто неба у нічний час.

«21 серпня в Римі штраф виписали чоловіку, який заявив поліції, що «коронавірусу не існує», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 серпня 22-річний італієць напав на поліцейських біля фонтану Треві в Римі, в результаті чого в одного офіцера була зламана рука, двоє інших отримали легкі травми. Чоловіку пред'явили звинувачення в спротиві під час затримання і нанесенні тілесних ушкоджень посадовій особі.

Це був останній з серії інцидентів, коли поліція Італії зазнала нападу з боку людей, що відмовляються дотримуватися коронавірусних правил.

Рано вранці в неділю двоє поліцейських в іншій частині Рима отримали травми і потрапили в лікарню - їх побила група молодих людей, з якими поліція говорила про носіння масок. Після інциденту трьом людям у віці від 20 до 25 років були висунуті звинувачення.

«Мене дуже турбує атмосфера нетерпимості до роботи поліції останнім часом в різних італійських містах», - сказав глава італійської поліції Франко Габриелли італійській газеті La Nazione після того, як на патрульних поліцейських напала група молодих людей в місті Маса у Тоскані раніше цього тижня.

Відповідно до італійських правил, маски для обличчя необхідно постійно носити в громадському транспорті і в громадських закритих приміщеннях. Вони також є обов'язковими в жвавих або багатолюдних місцях просто неба з 18:00 до 6:00.

Правила носіння масок були посилені в середині серпня, оскільки кількість нових заражень в Італії знову почала зростати.

До слова, у світі станом на ранок 27 серпня понад 24,3 млн людей заразилися коронавірусом. Загалом з 24 332 280 осіб 829 666 людей померли, 16 873 307 - одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані. Протягом минулої доби у світі від коронавірусу померли 6 338 осіб. Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).