Протягом останніх тижнів спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах Євросоюзу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа

В 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до «значного відродження епідемії»

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням захворюваності на Covid-19, оскільки протягом останніх тижнів спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах Європи. Про це повідомляє BBC.

За словами директора регіонального бюро ВООЗ в Європі Ханса Клюге, в 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до «значного відродження епідемії».

«У 30 країнах Європи за останні два тижні збільшилася кількість нових випадків. В 11 з цих країн прискорена передача призвела до дуже значного відродження, яке, якщо його не зупинити, знову поставить системи охорони здоров'я на межу», - заявив Клюге.

Такими країнами ВООЗ вважає Вірменію, Швецію, Молдову, Північну Македонію, Азербайджан, Казахстан, Албанію, Боснію і Герцеговину, Киргизстан, Косово і Україну.

На думку Клюге, Польща, Німеччина, Іспанія та Ізраїль швидко відреагували на спалахи коронавірусу і взяли ситуацію під контроль.

Водночас, ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа.

«Але ми дійсно повинні підготуватися до осені, коли COVID-19 може зіткнутися з сезонним грипом, пневмонією та іншими захворюваннями, тому що у підсумку вірус досі активно циркулює серед людей, і поки немає жодного ефективного лікування, ніякої ефективної вакцини», - резюмував Клюге.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.