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    У світі

    Протягом останніх тижнів спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах Євросоюзу

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    ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа - Протягом останніх тижнів спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах Євросоюзу
    ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа

    В 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до «значного відродження епідемії»

    Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням захворюваності на Covid-19, оскільки протягом останніх тижнів спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах Європи. Про це повідомляє BBC.

    За словами директора регіонального бюро ВООЗ в Європі Ханса Клюге, в 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до «значного відродження епідемії».

    «У 30 країнах Європи за останні два тижні збільшилася кількість нових випадків. В 11 з цих країн прискорена передача призвела до дуже значного відродження, яке, якщо його не зупинити, знову поставить системи охорони здоров'я на межу», - заявив Клюге.

    Такими країнами ВООЗ вважає Вірменію, Швецію, Молдову, Північну Македонію, Азербайджан, Казахстан, Албанію, Боснію і Герцеговину, Киргизстан, Косово і Україну.

    На думку Клюге, Польща, Німеччина, Іспанія та Ізраїль швидко відреагували на спалахи коронавірусу і взяли ситуацію під контроль.

    Водночас, ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа.

    «Але ми дійсно повинні підготуватися до осені, коли COVID-19 може зіткнутися з сезонним грипом, пневмонією та іншими захворюваннями, тому що у підсумку вірус досі активно циркулює серед людей, і поки немає жодного ефективного лікування, ніякої ефективної вакцини», - резюмував Клюге.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський попередив українців, якщо не зупинити зростання захворювання на коронавірус, то «матимемо пік прямо посеред літа».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.

    Польща Німеччина Ізраїль Казахстан Іспанія Киргизстан Азербайджан Косово президент вірус ВООЗ коронавірус
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