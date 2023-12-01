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Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу – The New York Times

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу – The New York Times
Представники ізраїльської армії не сприйняли план серйозно, бо вважали його надто складним для ХАМАСу
фото з відкритих джерел

У плані докладно описувався порядок дій, за яким діяв ХАМАС 7 жовтня

Ізраїльські офіційні особи отримали план дій ХАМАСу про напад 7 жовтня більше, ніж за рік до того, як його було реалізовано. Про це пише The New York Times.

Газета ознайомилася із документом, в якому пункт за пунктом описувалося вторгнення ХАМАСу.

У плані не вказувалася дата початку операції, але в ньому докладно описувався порядок дій, спрямований на руйнування укріплень навколо Сектора Гази, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз.

ХАМАС слідував плану з приголомшливою точністю. Документ закликав на початку атаки обстріляти ракетами, дронами вивести з ладу камери спостереження та автоматичні кулемети вздовж кордону, і все це відбулося 7 жовтня.

План містив докладну інформацію про розташування та чисельність ізраїльських збройних сил, вузли зв'язку та інші конфіденційні дані.

Документ був поширений серед представників ізраїльської армії та розвідки, але вони не сприйняли план серйозно, бо вважали його надто складним для ХАМАСу. 

Нагадаємо, 24 листопада почало діяти чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й угруповання ХАМАС.

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Теги: Ізраїль війна напад Сектор Гази ХАМАС

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