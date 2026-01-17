Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою

Дональд Трамп очолює раду

Білий дім оприлюднив склад так званої Ради миру, яка згідно з планом президента США Дональд Трамп здійснюватиме нагляд за тимчасовим управлінням сектора Гази, передає «Главком».

До ради увійшли державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та зять президента США Джаред Кушнер.

Згідно з планом, оприлюдненим наприкінці минулого року, сам Трамп очолює раду. Також до її складу входять інвестор і мільярдер Марк Роуен, президент Світового банку Аджай Банга, радник Трампа Роберт Габріель, а також колишній спеціальний посланець ООН з питань Близького Сходу Микола Младенов, який виконуватиме роль високого представника щодо Гази.

У Білому домі не уточнили конкретні повноваження кожного члена ради. Водночас повідомляється, що командувачем Міжнародних стабілізаційних сил у Газі призначено генерал-майора Джаспер Джефферс. Створення цих сил було дозволене резолюцією Ради Безпеки ООН, ухваленою в листопаді.

Раніше низка експертів і правозахисних організацій критикували ідею такої моделі управління Газою, порівнюючи її з колоніальними механізмами контролю.

Нещодавно Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. Згодом стало відомо про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази.