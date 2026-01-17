Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Рада здійснюватиме нагляд за тимчасовим управлінням сектора Гази
фото: АР

Дональд Трамп очолює раду

Білий дім оприлюднив склад так званої Ради миру, яка згідно з планом президента США Дональд Трамп здійснюватиме нагляд за тимчасовим управлінням сектора Гази, передає «Главком».

До ради увійшли державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та зять президента США Джаред Кушнер.

Згідно з планом, оприлюдненим наприкінці минулого року, сам Трамп очолює раду. Також до її складу входять інвестор і мільярдер Марк Роуен, президент Світового банку Аджай Банга, радник Трампа Роберт Габріель, а також колишній спеціальний посланець ООН з питань Близького Сходу Микола Младенов, який виконуватиме роль високого представника щодо Гази.

У Білому домі не уточнили конкретні повноваження кожного члена ради. Водночас повідомляється, що командувачем Міжнародних стабілізаційних сил у Газі призначено генерал-майора Джаспер Джефферс. Створення цих сил було дозволене резолюцією Ради Безпеки ООН, ухваленою в листопаді.

Раніше низка експертів і правозахисних організацій критикували ідею такої моделі управління Газою, порівнюючи її з колоніальними механізмами контролю.

Нещодавно Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. Згодом стало відомо про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази.

Читайте також:

Теги: Марко Рубіо Стів Віткофф Джаред Кушнер сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руйнування в Секторі Гази
Reuters: Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули щонайменше 11 людей
9 сiчня, 04:39
У Запоріжжі розгорнуто всі 175 пунктів незламності
Блекаути у Запорізькій та Дніпропетровській областях: головне за ніч
8 сiчня, 05:50
Спецпредставник Трампа каже, що надійні гарантії безпеки та тверді зобов'язання щодо процвітання є необхідними для тривалого миру в Україні
Віткофф після зустрічі «коаліції охочих» заявив про значний прогрес у мирних переговорах
6 сiчня, 21:23
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
6 сiчня, 04:20
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
Bloomberg: Шлях Венесуели до виборів незрозумілий після усунення Мадуро
5 сiчня, 02:58
Зеленський, Умєров та Віткофф обговорили наступні кроки після переговорів
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
29 грудня, 2025, 16:33
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
Віткофф висловився про переговори з посланцем Путіна у Маямі
22 грудня, 2025, 01:39
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 2025, 22:44
Трамп каже, що доручив Віткоффу займатися переговорами через те, що він «уміє укладати рієлторські угоди й має харизму»
«Майстер угод». Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа своїм спецпосланцем
17 грудня, 2025, 11:32

Політика

Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Трамп загнав себе в пастку заявами про Іран – аналіз The Hill
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Данія запросила США до участі у військових навчаннях у Гренландії
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Білий дім оприлюднив склад Ради миру для управління Газою
Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією
Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії
Італія висміяла кількість військових, запропоновану для місії НАТО в Гренландії

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua