США переходять до нового етапу мирного плану щодо Гази – Трамп

За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази

За підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази. Він заявив, що допомога надходила з безпрецедентною швидкістю та масштабами, і що ці дії були визнані Організацією Об’єднаних Націй.

«Як голова Ради миру я підтримую новопризначений палестинський технократичний уряд – Національний комітет з управління Газою, за підтримки високого представника Ради, який керуватиме Газою в перехідний період. Ці палестинські лідери твердо налаштовані на мирне майбутнє», – зазначив він.

Крім того, президент США заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС. Вона, за його словами, має передбачати здачу всієї зброї та ліквідацію всіх тунелів.

«ХАМАС має негайно виконати свої зобов’язання, зокрема повернути останнє тіло до Ізраїлю, і без зволікань перейти до повної демілітаризації. Як я вже казав раніше, вони можуть зробити це легким шляхом або важким. Народ Гази страждав достатньо довго. Час – зараз», – підсумував американський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази.