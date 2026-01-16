США переходять до нового етапу мирного плану щодо Гази – Трамп
За підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС
Президент США Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».
За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази. Він заявив, що допомога надходила з безпрецедентною швидкістю та масштабами, і що ці дії були визнані Організацією Об’єднаних Націй.
«Як голова Ради миру я підтримую новопризначений палестинський технократичний уряд – Національний комітет з управління Газою, за підтримки високого представника Ради, який керуватиме Газою в перехідний період. Ці палестинські лідери твердо налаштовані на мирне майбутнє», – зазначив він.
Крім того, президент США заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС. Вона, за його словами, має передбачати здачу всієї зброї та ліквідацію всіх тунелів.
«ХАМАС має негайно виконати свої зобов’язання, зокрема повернути останнє тіло до Ізраїлю, і без зволікань перейти до повної демілітаризації. Як я вже казав раніше, вони можуть зробити це легким шляхом або важким. Народ Гази страждав достатньо довго. Час – зараз», – підсумував американський президент.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази.
Коментарі — 0