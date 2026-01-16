Головна Світ Політика
США переходять до нового етапу мирного плану щодо Гази – Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази
За підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок нового етапу 20-пунктового мирного плану для сектору Гази. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

За словами Трампа, після припинення вогню США забезпечили рекордні обсяги гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази. Він заявив, що допомога надходила з безпрецедентною швидкістю та масштабами, і що ці дії були визнані Організацією Об’єднаних Націй.

«Як голова Ради миру я підтримую новопризначений палестинський технократичний уряд – Національний комітет з управління Газою, за підтримки високого представника Ради, який керуватиме Газою в перехідний період. Ці палестинські лідери твердо налаштовані на мирне майбутнє», – зазначив він.

Крім того, президент США заявив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару Вашингтон прагне укласти всеосяжну угоду про демілітаризацію з угрупованням ХАМАС. Вона, за його словами, має передбачати здачу всієї зброї та ліквідацію всіх тунелів.

«ХАМАС має негайно виконати свої зобов’язання, зокрема повернути останнє тіло до Ізраїлю, і без зволікань перейти до повної демілітаризації. Як я вже казав раніше, вони можуть зробити це легким шляхом або важким. Народ Гази страждав достатньо довго. Час – зараз», – підсумував американський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка має займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. 

