Трамп зробив неочікувану заяву про переговори з РФ

Президент США заявив, що готовий направити американських переговорників до Москви заради завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Під час розмови з пресою американського президента запитали, чи готовий він направити представників США до Росії для обговорення можливого врегулювання війни.

У відповідь Трамп заявив, що готовий розглянути такий сценарій. «Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася», – наголосив президент США.

При цьому Трамп не уточнив, у якому форматі можуть відбутися потенційні переговори та хто саме може увійти до американської делегації.

Також американський лідер вкотре акцентував увагу на великих втратах у війні між Росією та Україною. «Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць», – заявив Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує на візит представників президента США Дональда Трампа на межі весни та літа. За словами глави держави, українська сторона вже узгоджує графік необхідних контактів після переговорів делегації у Сполучених Штатах.

Востаннє 2 грудня 2025 року в Москві відбулися перемовини щодо умов мирної угоди з Україною. Участь в зустрічі брали російський диктатор Путін, його повірений Кирило Дмитрієв з одного боку та спецпосланець президента США Дональд Трамп Стів Віткофф і з зятем Трампа Джаредом Кушнером з іншого. Розмова затягнулась на пʼять годин.