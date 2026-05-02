Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України

Максим Бурич
Вашингтон очікує від європейських країн лідерства у фінансуванні української оборони
фото: Білий дім

Гегсет: Ми хочемо, щоб Європа активізувалася і взяла цей тягар на себе

У проєкті оборонного бюджету США на 2027 фінансовий рік відсутні асигнування на програму Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це рішення офіційно підтвердили представники Пентагону під час слухань у Сенаті, наголосивши на необхідності перекладання фінансового тягаря підтримки Києва на європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слухання у Комітеті Сенату США зі збройних сил.

Виконувач обов’язків фінансового керівника Пентагону Джулс Герст офіційно підтвердив сенаторам, що бюджетний документ на 2027 рік не містить коштів на програму USAI. Зокрема, йдеться про $400 млн, які раніше розглядалися Конгресом як частина механізму довгострокової підтримки.

Програма USAI передбачає укладання контрактів із виробниками на виготовлення нової зброї для України, а не передачу техніки зі складів США. Відсутність цих коштів у проєкті бюджету вказує на зміну підходів Вашингтона до формату військової допомоги.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань зазначив: Вашингтон очікує від європейських країн лідерства у фінансуванні української оборони. За його словами, оскільки загроза від РФ є безпосередньою для європейського континенту, багаті країни ЄС мають активізуватися.

«Ми хочемо, щоб Європа активізувалася і взяла цей тягар на себе. Це багаті країни. Якщо це так важливо для Європи – з огляду на вторгнення РФ та відвагу українців – то європейські країни мають за це платити», – заявив голова Пентагону.

Гегсет навів економічні аргументи на користь своєї позиції, порівнявши потенціал сторін. Він наголосив, що сумарна економіка Європи становить близько $20 трлн, що вдесятеро перевищує економіку Росії ($2 трлн). На думку глави Пентагону, таких ресурсів цілком достатньо для самостійного фінансування допомоги Києву.

Попри зникнення прямого рядка USAI, США планують продовжувати підтримку «в межах розбудови європейського потенціалу» через інші механізми, проте акцент остаточно зміщується на фінансове лідерство країн Євросоюзу.

Нагадаємо, голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав «неприйнятним» підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Ланге наголосив, що Європейський Союз виконує свої зобов’язання в межах торговельної угоди зі США, поки Вашингтон їх порушує.

