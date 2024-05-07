Журналісти Bloomberg пояснили, як Південна Корея ускладнила РФ продаж нафтопродуктів

Росія до повномасштабного вторгнення в Україну була найбільшим постачальником нафти в Південну Корею

Вантажі з російськими нафтопродуктами стали накопичуватися в морі, оскільки покупці з Південної Кореї стали більш обережними. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що понад 2 млн барелів російської нафти (будівельний матеріал для виробництва пластмаси) перебуває в 10 танкерах уже понад тиждень. Частина танкерів перебуває у водах біля Оману та Мальти, а показник є вищим за середній рівень за січень і лютий.

Нафтохімічні виробники Південної Кореї стали уникати прямого імпорту будь-яких вантажів незрозумілого походження, побоюючись перевірки з боку уряду.

Росія до повномасштабного вторгнення в Україну була найбільшим постачальником нафти в Південну Корею. Але вже після початку війни прямі потоки скоротилися, а імпорт з таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Малайзія, Сінгапур і Туніс, збільшився.

Водночас потоки російської нафти в Китай і Тайвань розширилися. Південнокорейським нафтопереробним і нафтохімічним компаніям дозволено імпортувати нафту з РФ, але їм необхідно дотримуватися ліміту цін, який встановила «Велика сімка».

Раніше танкери, які транспортують російську нафту, залишили Лаконську затоку – ключову стоянку в Середземному морі, де сировина перевалювалася з судна на судно для подальшого транспортування до Азії.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів.

До слова, атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ змусив Кремль захищати власну територію, водночас воюючи проти свого сусіда. Проте атаки також призвели до немислимого – у Росії закінчується бензин.

Як повідомлялося, нафтогазова промисловість Російської Федерації зіштовхнулась з нестачею робочої сили через мобілізацію росіян на війну проти України.