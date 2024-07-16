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Українські біженці ризикують залишитись просто неба у Британії – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українські біженці ризикують залишитись просто неба у Британії – The Guardian
Українські біженці під загрозою бездомності та експлуатації у Британії
фото із відкритих джерел

Шукачі притулку стикаються з недосконалістю схем розміщення житла

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії, наводить звіт британського Червоного Хреста видання The Guardian. Організація повідомила, що деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурі захисту та відсутністю навчання і продовження підтримки з боку людей, які їх приймають.

«За даними Британського Червоного Хреста, тисячі українських біженців, які втекли до Великої Британії в пошуках притулку після вторгнення Росії, опинилися під загрозою залишитися бездомними», – пишуть журналісти. 

Від початку дії програми Homes for Ukraine у 2022 понад 9 тис із приблизно 20 тис родин, розміщених у Британії, опинилися під загрозою стати бездомними. Часто це відбувається через розрив відносин із родинами, які приймать біженців, та складнощами з доступом до ринку приватного житла. 

«Виявилося, що українці в чотири рази частіше, ніж загальне населення, відчувають бездомність і стикаються із нею», – зазначає The Guardian. 

Британський Червоний Хрест у звіті «У пошуках безпечного дому» навів найтривожніші випадки, з якими зіткнулися біженці з України: 

  • українці довелося подавати заявки до всіх 65 житлових асоціацій в Глазго, перш ніж знайти житло,
  • одну біженку власники будинку вигнали з дому опівночі, тож вона спала на пляжі,
  • біженці в Інтернеті запропонували житло, яке насправді було організовано для сексуальної експлуатації,
  • біженка протягом двох років жила в шести різних місцях, а коли не змогла знайти нову оселю, повернулася до України. Вона знову була змушена тікати до Британії після загострення війни,
  • родичам трьох поколінь доводиться спати на одному ліжку.

«Понад два роки життя людей в Україні перевернулося з ніг на голову. Вони потребували нашої підтримки та співчуття, і Велика Британія стала безпечним місцем для багатьох тисяч. Але ця безпека не завжди забезпечує стабільність, необхідну людям для відновленням життя. Надто багато родин в результаті спали або жили в місцях, де не почувалися безпечно», – прокоментував виконавчий директор із комунікацій і зовнішніх зв'язків Британського Червоного Хреста Сел Коплі.

У доповіді, наведеній The Guardian, також міститься заклик до надання більшої допомоги переміщеним особам для доступу до приватного орендованого житла, збільшення доступного житла та національної стратегії інтеграції, яка сприяє більшій рівноправній підтримці для всіх переміщених осіб.

Пояснимо, що біженці з України перед вʼїздом до Британії зобовʼязані отримати візу. За програмою Ukraine Family право на вʼїзд мають українці, в яких родичі є громадянами Великої Британії або громадянами України із дозволом на постійне проживання. Друга програма – спонсорська. Візи можуть отримати українці, які знайшли спонсорів серед організацій і приватних осіб, які згодні розмістити їх у себе для проживання. Обидві програми розраховані лише на три роки. На початку року уряд продовжив візові програми для українців. 

До слова, біженці з України зіткнулися у Великій Британії зі складнощами при влаштуванні на роботу через проблеми з візами та кризою на ринку праці. За інформацією журналістів, перевага при виборі співробітників надається кандидатам із більш стабільним становищем.

Нагадаємо, у лютому 2024-го влада закрила програму допомоги українським сім'ям, зупинила прийом заяв. За цією програмою українці могли возз'єднатися із родичами або продовжити термін перебування у королівстві. Завдяки участі у програмі вони мали можливість проживання, роботи та навчання в країні, а також доступ до матеріальної держпідтримки протягом трьох років.

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Теги: українці Велика Британія червоний хрест житло населення біженці

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