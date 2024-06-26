Успішне працевлаштування у Польщі. Десять моментів, які треба знати українцям

Для працевлашутвання у Польщі важлива низка моментів

Польща залишається серед країн-фаворитів для працевлаштування українців

Польща є однією з найпопулярніших країн для українських трудових мігрантів. Для того, щоб працювати в Польщі легально та з дотриманням усіх правил, важливо знати основні положення польського трудового законодавства та права, які має працівник. Про це пише inPoland.

Для українців, які планують працювати в Польщі, необхідно отримати дозвіл на роботу (zezwolenie na pracę). Виняток становлять власники Карти поляка, студенти польських вищих навчальних закладів, а також ті, хто має дозвіл на постійне проживання або перебуває у Польщі на підставі гуманітарних причин.

Карта побиту

Якщо ви плануєте працювати в Польщі тривалий час, варто отримати карту побиту (karta pobytu), яка підтверджує ваш легальний статус і право на роботу.

Трудовий договір

Всі працівники повинні підписати трудовий договір (umowa o pracę). Цей документ визначає права та обов’язки роботодавця і працівника, а також основні умови праці, такі як робочий час, заробітна плата, відпустки тощо.

Графік роботи

Згідно з польським законодавством, стандартний робочий тиждень триває 40 годин, розподілених на 5 днів. Максимальна кількість робочих годин на тиждень не повинна перевищувати 48 годин з урахуванням надурочних.

Мінімальна заробітна плата

У Польщі встановлено мінімальну заробітну плату, яка регулярно переглядається урядом. Важливо знати, що ви маєте право отримувати не менше цієї суми за повний робочий день.

Соціальне страхування

Роботодавець зобов’язаний зареєструвати вас у системі соціального страхування (ZUS) та сплачувати відповідні внески. Це забезпечує вам право на медичну допомогу, лікарняні, пенсійні виплати тощо.

Щорічна відпустка

Кожен працівник має право на щорічну оплачувану відпустку. Тривалість відпустки залежить від стажу роботи і може становити від 20 до 26 днів.

Додаткові вихідні

Ви також маєте право на додаткові вихідні у випадку важливих життєвих подій, таких як одруження, народження дитини або смерть близького родича.

Інспекція праці

У Польщі діє Державна інспекція праці (Państwowa Inspekcja Pracy), яка контролює дотримання трудового законодавства та захищає права працівників. Якщо у вас виникають проблеми з роботодавцем, ви можете звернутися до цієї організації за допомогою.

Профспілки

Приєднання до профспілки може допомогти вам у захисті ваших трудових прав та умов праці. Профспілки представляють інтереси працівників у переговорних процесах з роботодавцем та можуть надавати юридичну допомогу.

Звільнення з роботи

Роботодавець повинен дотримуватися встановленого порядку при звільненні працівника. Звільнення може відбуватися з ініціативи працівника або роботодавця, з обов’язковим дотриманням строку попередження, який залежить від тривалості трудових відносин.

Компенсації

У випадку незаконного звільнення або розірвання трудового договору, працівник має право вимагати компенсації через суд.

До слова, з 1 липня 2024 року у Польщі набувають чинності зміни до спецзакону «Про допомогу громадянам України у зв'язку з війною в цій країні». Одна з поправок передбачає, що українці зі статусом PESEL UKR зможуть отримати спеціальний дозвіл на тимчасове проживання на 3 роки – так звану карту перебування CUKR.