Reuters: Папа Римський призначив єпископів, які критикують антиміграційну політику Трампа

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Reuters: Папа Римський призначив єпископів, які критикують антиміграційну політику Трампа
Єпископи, призначені Папою Римським, назвали політику Дональда Трампа жорсткою
фото: Reuters

Єпископи, призначені Папою Левом, називали політику Трампа жорсткою

Папа Лев призначив 13 нових єпископів у містах США. Десять з них, зокрема і єпископ, призначений Папою Римським у Нью-Йорку, виступали проти політики президента США Дональда Трампа щодо його антиміграційної політики. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Відомо, що деякі єпископи, призначені Папою Римським, назвали політику Дональда Трампа жорсткою. Інші ж закликали до проведення належної правової процедури перед депортацією мігрантів.

Чітким у своїх висловлюваннях щодо політики Трампа був новопризначений голова дієцезії Нью-Йорка Рональд Хікс. Під час своєї першої конференції він звернувся до вірян іспанською мовою та засудив міграційні репресії чинного президента США.

У коментарі Reuters один з найближчих радників Папи Лева заявив, що його призначення вплинуло на зміну концепції «за життя». Тому зараз церква ставить захист мігрантів поруч із захистом людського життя «від зачаття до смерті». «Хтось, хто каже, що він проти абортів, але погоджується з нелюдським ставленням до іммігрантів – я не впевнений, що це позиція «за життя»», – заявив Папа Лев.

Нагадаємо, як Папа Римський звернувся до Трампа на тлі військової операції проти Венесуели. Понтифік порекомендував адміністрації Трампа «шукати діалог», щоб уникнути ескалації. 

Раніше «Главком» писав про те, що Папа Римський Лев XIV висловив думку, що дії та висловлювання Дональда Трампа спрямовані на розкол альянсу між Сполученими Штатами та Європою. Понтифік прокоментував останні заяви Трампа, у яких американський лідер критикував Європу, називаючи її слабкою і такою, що перебуває в занепаді через її лідерів.

Теги: Папа Римський Дональд Трамп мігранти Ватикан

