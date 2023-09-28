Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін

Деякі зміни влада Німеччини запровадить на рівні окремих земель та міст

З 1 жовтня у Німеччині запровадять низку змін, які стосуватимуться різних сфер: від розкладу нових поїздів до зміни правил по одній із субсидій. Також деякі зміни запровадять на рівні окремих земель та міст. Про це повідомляє TheLocal.de.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Термін дії так званої субсидії на витрати на опалення (Heizkostenzuschuss) для опалення житла за допомогою альтернативних джерел енергії замість газу або централізованого опалення завершується наприкінці вересня. Але подати нову заявку все ж можна до 20 жовтня, щоб отримати до 2 тис. євро з виділеного урядом бюджету (на рік). Якщо ви використовуєте газ або централізоване опалення, таку субсидію отримати неможливо.

Можна перевірити, чи відповідаєте ви вимогам по субсидії, і подати заявку у федеральному відділі допомоги на опалення (Brennstoffhilfe). Однак якщо ви живете в Баварії, Берліні чи Північному Рейні-Вестфалії, заявку потрібно подавати на місцевому рівні. Процедура заповнення заявки займає близько 15 хвилин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Газ для квартир подешевшає

З 1 жовтня ціни на газ для споживачів знизяться. Продавець газу Trading Hub Europe (THE) знизить збір за контрольну енергію з 0,57 цента/кВт-год і збір за конвертацію з 0,038 центів/кВт-год до нуля центів кожен.

Для клієнтів-споживачів це дозволить зекономити близько 130 євро для дому на одну родину зі споживанням 20 000 кВт-год на рік, близько 78 євро для сімейного господарства з 12 000 кВт-год і близько 33 євро для одного домогосподарства зі споживанням 2000 кВт-год.

Спливає термін подання податкової декларації

Якщо ви маєте подати податкову декларацію за рік і не користуєтеся допомогою податкового консультанта, терміни подачі досить стислі. Податкову декларацію Steuererklärung потрібно надати до податкової служби до 2 жовтня.

Кінцевий термін для осіб, які не мають податкового консультанта, було продовжено на два місяці з кінця липня 2023 року. Однак, оскільки 30 вересня – це субота, останнім днем подання було визначено понеділком, 2 жовтня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вищі процентні ставки для студентських кредитів

Студентам, які повністю або частково оплачують своє навчання за рахунок студентських позик, варто підготуватися до вищих процентних ставок. Починаючи з 1 жовтня, процентна ставка зросте до понад 8% у порівнянні з підвищенням до 7,55% у квітні.

Підвищення пов’язане з відсотковою ставкою Euribor, яка використовується як орієнтир для студентських позик KfW.

13 замість восьми. Запровадять більше поїздів до Цюріха

Після зміни розкладу курсування потягів зі Штутгарта до швейцарського міста Цюріх курсуватиме 13 поїздів. Раніше їх було вісім на день. Також у розкладі будуть і інші зміни: їх опублікують у грудні цього року. Новий розклад передбачає ще більше транскордонних сполучень і нічних поїздів.

Процедура отримання лікарняного

Під час пандемії COVID-19 лікарняні в Німеччині повсюдно виписували лікарняні телефоном. Тепер з 1 жовтня в країні планують повернути попередні правила. За певних умов люди все ж зможуть отримати листок непрацездатності телефоном, якщо вони є постійними пацієнтами лікарів

Таку можливість можуть залишити для деяких захворювань, хоча уряд Німеччини та міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах (SPD) все ще узгоджують деталі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибори в Німеччині

Багато що може змінитися у світі німецької політики залежно від результатів виборів у двох найбільших землях Німеччини – Баварії та Гессені. У неділю, 8 жовтня, в обох землях відбудуться вибори.

Багато людей затамували подих, оскільки керівні нині партії Соціал-демократів, Зелених і Вільних демократів не очікують кардинального успіху, тоді як ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) може отримати певний успіх.

У Франкфурті закривається легендарна пивоварня

Після понад 150 років завершується історія знаменитої пивоварні Binding у Франкфурті. Через різке збільшення витрат на сировину, енергію та логістику керівництво вирішило закрити свої виробничі потужності та розливні заводи у Франкфурті не пізніше кінця жовтня. Однак штаб-квартира Radeberger Group, до якої входить Binding, залишиться працювати у Франкфурті й надалі.

Пивоварня була заснована Конрадом Біндінгом у 1870 році, з 1953 року вона входить до групи компаній Dr. Oetker. До 2002 року підрозділ Oetker Group з виробництва напоїв називався Binding-Gruppe. Binding виробляє продукцію під брендами Binding Adler-Pils, Clausthaler, Henninger і Schöfferhofer.

Філія пивоварні в США розташована в Норуолку, штат Коннектикут. Протягом 1960-х і 1970-х років компанія Binding значно розширилася завдяки покупці менших пивоварень у Рейнланд-Пфальці, Гессені та північному Бадені.

Переведення годинників на годину назад

Гарна новина для тих, хто хоче поспати на годинку більше. Годинники переведуть із суботи на неділю о 03:00 до 02:00 29 жовтня, що зробить ніч на годину довшою. Переведення годинника відбудеться попри багато розмов про скасування сезонного переведення годинника в Німеччині та решті держав ЄС.

Нагадаємо, у Берліні через стрімке зростання кількості українських біженців, які шукають прихисток, з’являться тисячі додаткових місць.

До слова, наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Таке рішення було ухвалено в рамках заходів зі скорочення бюджетних витрат на тлі зростаючої інфляції після кількох років щедрих витрат.