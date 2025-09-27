Зеленський назвав фактор, який може змінити владу в Росії

Президент розповів, що Європа не напряму, але через інші країні отримує енергетичні ресурси з РФ

Російська Федерація має проблеми з економікою, але фінансує війну за рахунок продажу енергоресурсів. Якщо цих коштів не буде і зменшиться соцпідтримка, тоді люди будуть незадоволені, чого бояться в Кремлі. Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

Глава держави зазначив, що станом на сьогодні у РФ проблеми з економікою, але вона не буде жалітися, оскільки «дуже багато кешу».

«Дуже багато різних грошей – я маю на увазі гроші в різних форматах. Найбільше наповнення бюджету – це енергоресурси: продаж енергоресурсів, продаж передусім газу та нафти», – пояснив президент.

Зеленський розповів, що Європа не напряму, але через інші країні в тому чи іншому вигляді отримує енергетичні ресурси з РФ. Завдяки цьому Росія експортує енергетику і отримує назад гроші, які витрачає виключно на війну.

«Чому виключно на війну? Тому що ми не бачимо зростання соціальної підтримки в Росії, отже, всі ці гроші йдуть на війну», – сказав глава держави.

Він підкреслив, якщо буде дефіцит грошей на війну, тоді буде зменшення соціальної підтримки людей в РФ. У зв'язку з цим люди будуть незадоволені і це те, чого боїться керівництво Росії.

«Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво Росії. Бо через голодні бунти завжди Росія змінювалася. Не хочу казати в який бік, але точно керівництво приходило інше. Тому, безумовно, вони цього бояться», – заявив Зеленський.

Також глава держави додав, що Європа має припинити сьогодні будь-які постачання з РФ, і він підтримав у цьому напрямку США.

«Є ризики, ми розуміємо, є інша логістика, вона може бути дорожча, але потрібно знайти вихід і зупинити купівлю енергетичних ресурсів у тих чи інших країн. Врешті-решт – від Росії», – резюмував президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву.

Також глава держави повідомив, що ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні