США та ЄС запланували переговори щодо санкцій проти Росії: названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Команда європейських чиновників на чолі з посланцем ЄС з питань санкцій Девідом О'Салліваном відвідає Міністерство фінансів США для переговорів щодо санкцій проти РФ, Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Associated Press повідомляє, що зустріч європейської та американської команд відбудеться у понеділок, 8 вересня. Очікується, що під час зустрічі посадовці США та ЄС обговорять різні форми економічного тиску на Росію, зокрема нові санкції.

Згідно з інформацією джерел АР, міністр фінансів США Скотт Бессент розмовляв з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію.

Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа цього тижня розгляне всі можливості санкційного тиску на Росію, оскільки після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці жодного прогресу в досягненні миру в Україні не відбулося.

Своєю чергою Європейський Союз працює над 19-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження можуть потрапити енергетика та фінансові послуги.

