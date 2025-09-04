Членство України в ЄС стане елементом гарантій безпеки – Зеленський

За словами президента, членство України в Європейському Союзі – це економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки

Глава держави: «У нашому підході до гарантії безпеки членство України в ЄС є важливим елементом, що винесено в окремий пункт»

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського президента Володимира Зеленського.

«Серед гарантій безпеки, які ми бачимо, членство в Європейському Союзі – для нас це обов'язкові економічні, політичні і геополітичні гарантії безпеки. Тому в нашому підході це важливий момент, який винесено в окремий пункт», – пояснив він.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Крім того, Україна розглядає новий формат захисту від російських дронів та ракет. Його реалізації значною мірою залежить від Сполучених Штатів.

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. Глави держав та урядів мали оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч стала продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри зростаючу невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.