ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЄС підготував заборону для компаній на знищення непроданого одягу
За даними Єврокомісії, в Європейському Союзі знищують майже 10% непроданого одягу та взуття
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі утилізація текстилю часто обходиться дешевше, ніж його переробка, через що в ЄС щороку на смітниках опиняються мільйони одиниць одягу

У Європейському Союзі запроваджують заборону на знищення непроданого одягу та взуття. Для великих виробників вона набуде чинності вже з 19 липня, тоді як решта компаній повинні повністю відмовитися від утилізації залишків одягу до 2030 року. Про це пише DW, передає «Главком».

Винятки передбачені, зокрема, для пошкоджених товарів або випадків, коли утилізація необхідна з гігієнічних міркувань. Водночас компанії зобов’яжуть розкривати інформацію про товари, які вони все ж утилізують.

Нові правила мають змінити поточну ситуацію на ринку. Наразі утилізація текстилю часто обходиться дешевше, ніж його переробка, через що в ЄС щороку на смітниках опиняються мільйони одиниць одягу. Цьому також сприяє онлайн-торгівля: покупці масово повертають товари, а компаніям нерідко простіше знищити їх, ніж повторно виставити на продаж.

За даними Єврокомісії, в Європейському Союзі знищують майже 10% непроданого одягу та взуття, найчастіше – шляхом спалювання. Це призводить до викидів близько 5,6 млн тонн CO₂ на рік, що більше, ніж щорічні викиди вуглекислого газу всієї Швеції. Лише в секторі онлайн-торгівлі в Німеччині щороку утилізують майже 20 мільйонів повернених товарів, що завдає значної шкоди довкіллю та клімату.

Замість знищення речей Єврокомісія планує заохочувати компанії краще керувати запасами, ефективніше обробляти повернення та розглядати альтернативи, такі як перепродаж, переробку або передачу одягу в дар.

Нагадаємо, Європейська комісія оштрафувала люксові бренди Gucci, Chloe та Loewe на загальну суму 157 млн євро за порушення правил конкуренції ЄС.

Теги: речі магазин Європейський Союз

