Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
Торговий представник США вважає, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, ніж навпаки
скриншот з відео Fox Business

Європейський Союз та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після майже двадцяти років перемовин

Торговий представник США Джеймісон Грір розкритикував угоду про вільну торгівлю між Європейським союзом та Індією. Посадовець вважає, що вона вигідніша Індії, ніж Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Fox Business.

«Оскільки президент Трамп зробив пріоритетом внутрішнє виробництво і фактично запровадив плату для інших країн за доступ до нашого ринку, ці держави тепер шукають альтернативні канали збуту своєї надлишкової продукції. Тож Європейський Союз звертається до Індії, намагаючись знайти для себе такий майданчик. ЄС настільки залежний від торгівлі, що йому потрібні інші ринки, якщо він більше не може безперешкодно постачати свою продукцію до Сполучених Штатів», – зазначив Грір.

За словами американського торгового представника, деталі цієї угоди свідчать, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, аніж навпаки.

«Крім того, схоже, що йдеться і про певні додаткові міграційні можливості – не можу стверджувати напевно, але президентка Європейської комісії фон дер Ляєн говорила про мобільність індійських працівників у межах Європи. У підсумку, на мою думку, Індія буде у виграші: вона має дешеву робочу силу, а ЄС, схоже, робить ставку на подальше поглиблення глобалізації – саме тоді, коли ми у США намагаємося виправити частину проблем, породжених глобалізацією», – сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз та Індія після майже двадцяти років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю, яка охоплюватиме ринок із понад двома мільярдами споживачів.

Угода передбачає поступове зниження індійських тарифів на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%. Також будуть здебільшого скасовані мита на європейську продукцію, зокрема 44% на машинобудування, 22% на хімічну продукцію та 11% на фармацевтичні препарати. Сторони домовилися про скасування або значне зменшення тарифів на агропродовольчу продукцію з ЄС, що відкриває доступ європейських виробників до одного з найбільших ринків світу.

Крім того, угода надає компаніям Євросоюзу привілейований доступ до індійського ринку послуг, включно з фінансовими послугами та морським транспортом. Надалі угоду має схвалити Рада ЄС і Європейський парламент, а також ратифікувати парламент Індії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%. Головною причиною санкцій стала відмова південнокорейського парламенту ратифікувати нову торговельну угоду.

До слова, президент США Дональд Трамп підвищив мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Водночас Індія звинуватила Європу і Сполучені Штати в торгівлі з Російською Федерацією.

