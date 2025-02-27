Швейцарія спрощує працевлаштування для українських біженців: подробиці

Швейцарська влада планує усунути вимогу отримувати дозвіл від місцевих органів влади для українців, які знайшли роботу в країні

Федеральна рада Швейцарії оголосила про нові ініціативи, спрямовані на спрощення працевлаштування громадян України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Blick.

Швейцарська влада планує усунути вимогу отримувати дозвіл від місцевих органів влади для українців, які знайшли роботу в країні. Це дозволить уникнути необхідності сплачувати за отримання дозволу в деяких кантонах.

Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, люди з українським статусом захисту S, що поширюється на всіх біженців з України, зможуть змінювати місце проживання для того, щоб отримати роботу в іншому кантоні. До цього кантони Швейцарії суворо регулювали зміни місця проживання для українців.

Окрім цього, безробітні з тим самим статусом S повинні будуть реєструватися в місцевих службах зайнятості та брати участь у програмах професійної інтеграції або реінтеграції.

Федеральна рада також працює над полегшенням доступу до ринку праці для громадян третіх країн, які завершили навчання в Швейцарії, і розпочала консультації щодо зміни відповідного законодавства.

Як повідомлялося, Чехія спільно з Польщею, яка нині головує в Євросоюзі, обговорюють статус українських біженців під тимчасовим захистом після завершення бойових дій в Україні.

До слова, Велика Британія відновила програму, яка полегшує візові правила для українських дітей для в'їзду в країну. Батьки або законні опікуни, які вже отримали дозвіл на проживання у Великій Британії за однією з українських програм, мають право подати заявку на спонсорство своїх дітей у рамках програми «Будинки для України».