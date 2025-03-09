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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова. Йшлося про ситуацію на фронті та підтримку партнерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський заслухав доповіді Сирського та Умєрова. Йшлося про ситуацію на фронті та підтримку партнерів
Зеленськи повідомив нові деталі про військові пакети від європейських країн
фото: Офіс президента

«Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях», – наголосив президент

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський повідомив, що Сирський доповідав про ситуацію на фронті. Йшлось про Донецький напрямок та Курську операцію. Президент подякував усім українським підрозділам, які стійко та попри все знищують окупанта, відбивають штурми й захищають наші позиції.

«Дипломатія буде сильною тільки на сильних фронтових позиціях. І ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені», – написав президент.

Міністр оборони України Умєров доповідав про свої зустрічі з партнерами. Обговорювали нові пакети підтримки. За словами президента, Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів.

Від Німеччини очікується прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них. «Нідерланди – є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх – і Україну, і Європу», – наголосив Зеленський.

Глава української держави також подякувавав всім партнерам. Та повідомив, що завтра, 10 березня відбудеться візит у Саудівську Аравію.

«Ми продовжимо працювати заради наближення миру.Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд у Саудівській Аравії – України та Сполучених Штатів. Сподіваємося на результати, і це стосується і наближення миру, і продовження підтримки», – підсумував Зеленський.

До слова, президент повідомив, що протягом цього тижня Росія здійснила проти України сотні атак різними видами зброї. 

Окупанти запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. 

Також, сьогодні, 9 березня, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 155/2025 про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2025. 

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Теги: дипломатія інвестиції війна військові Володимир Зеленський президент Рустем Умєров Олександр Сирський військова допомога

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