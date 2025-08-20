Головна Світ Соціум
В Іспанії через спеку загинуло понад 2600 людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
В Іспанії через спеку загинуло понад 2600 людей
Іспанці помирають від виснажливої спеки
фото: Reuters

Переважна більшість смертей, пов'язаних зі спекою, припадає на людей старших 65 років

З 15 травня в Іспанії зафіксовано 2635 випадків передчасної смерті, пов'язаних з високими температурами. Як пише «Главком», про це повідомляє larazon.es з посиланням на Систему щоденного моніторингу смертності (MoMo) Інституту Карлоса III.

Згідно з інформацією, майже половина смертей (1149 випадків) припала на хвилю спеки з 3 по 18 серпня.

На Канарських островах за літо зареєстровано 51 випадок, з них 15 – у серпні, 36 – у липні.

«Переважна більшість смертей, пов'язаних зі спекою, припадає на людей старших 65 років (2529) і, зокрема, на людей старших 75 років (2347, з яких 1747 були у віці 85 років і старші)», – йдеться в повідомленні.

За даними системи, за статевою ознакою 1579 осіб склали жінки, а 1056 – чоловіки.

За оцінками експертів, 2635 смертей цього літа в Іспанії пов'язані з високими температурами, що на 40% більше, ніж за період з 15 травня по 30 вересня минулого року, коли їх було 1856.

Нагадаємо, спека у травні-липні призвела до передчасної смерті 1180 людей в Іспанії. У перший тиждень липня кількість смертей в Іспанії, пов'язаних зі спекою, зросла на 47% порівняно із загальною кількістю за червень.

До слова, нещодавня спека в Середземному морі була настільки сильною, що викликала занепокоєння у вчених щодо стану морських мешканців. 

Теги: спека Іспанія смерть

