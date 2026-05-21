Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб

Медики нагадують, що уникнути зараження допомагають презервативи, регулярне тестування та своєчасне лікування

У Європі різко зросла кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом. Гонорея та сифіліс у 2024 році досягли найвищого рівня за понад десять років. Про це повідомив Європейський центр із профілактики та контролю захворювань, пише «Главком».

За даними ECDC, торік у Європі зафіксували 106 331 випадок гонореї, що на 303% більше, ніж у 2015 році. Кількість випадків сифілісу за цей же період більш ніж подвоїлася і сягнула 45 557.

У центрі пояснюють зростання «прогалинами у тестуванні та профілактиці» й закликають до термінових дій.

«Ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення, включно з безпліддям, хронічним болем та ураженням нервової системи», – заявив представник ECDC Бруно Чіанчо.

Окреме занепокоєння викликає майже дворазове зростання випадків вродженого сифілісу, тобто коли інфекція передається новонародженим. Найбільше випадків гонореї та сифілісу у 2024 році зафіксували в Іспанії – понад 37 тис. 11 тис. відповідно.

Найбільш ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками. Водночас значне зростання сифілісу також фіксують серед гетеросексуальних жінок репродуктивного віку.

Попри це, найпоширенішою бактеріальною інфекцією, що передається статевим шляхом, у Європі залишається хламідіоз – понад 213 тис. випадків за рік. Медики нагадують, що уникнути зараження допомагають презервативи, регулярне тестування та своєчасне лікування.

До слова, серед найбільш розповсюджених в Україні венеричних хвороб – сифіліс, гонорея, трихомоніаз, уреоплазма та генітальний герпе