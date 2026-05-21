Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб
Медики нагадують, що уникнути зараження допомагають презервативи, регулярне тестування та своєчасне лікування
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Кількість випадків гонореї за 10 років зросла більш ніж утричі, сифілісу – удвічі

У Європі різко зросла кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом. Гонорея та сифіліс у 2024 році досягли найвищого рівня за понад десять років. Про це повідомив Європейський центр із профілактики та контролю захворювань, пише «Главком».

За даними ECDC, торік у Європі зафіксували 106 331 випадок гонореї, що на 303% більше, ніж у 2015 році. Кількість випадків сифілісу за цей же період більш ніж подвоїлася і сягнула 45 557.

У центрі пояснюють зростання «прогалинами у тестуванні та профілактиці» й закликають до термінових дій.

«Ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення, включно з безпліддям, хронічним болем та ураженням нервової системи», – заявив представник ECDC Бруно Чіанчо.

Окреме занепокоєння викликає майже дворазове зростання випадків вродженого сифілісу, тобто коли інфекція передається новонародженим. Найбільше випадків гонореї та сифілісу у 2024 році зафіксували в Іспанії – понад 37 тис. 11 тис. відповідно.

Найбільш ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками. Водночас значне зростання сифілісу також фіксують серед гетеросексуальних жінок репродуктивного віку.

Попри це, найпоширенішою бактеріальною інфекцією, що передається статевим шляхом, у Європі залишається хламідіоз – понад 213 тис. випадків за рік. Медики нагадують, що уникнути зараження допомагають презервативи, регулярне тестування та своєчасне лікування.

До слова, серед найбільш розповсюджених в Україні венеричних хвороб – сифіліс, гонорея, трихомоніаз, уреоплазма та генітальний герпе

Читайте також:

Теги: хвороба інфекція Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній раз Путін та Трамп зустрічалися на Алясці, у серпні 2025 року
Росія виходить з переговорів. У Трампа закінчилися козирі?
8 травня, 11:18
Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо
21 квiтня, 22:56
Президент Естонії Алар Каріс наголосив на необхідності негайної розробки довгострокової стратегії ЄС щодо відносин із РФ
Шанс на мир був у 2022-му? Президент Естонії назвав фатальну помилку Європи щодо РФ
28 квiтня, 15:21
Поки людина не помічає змін на шкірі, захворювання може вже прогресувати та поширюватися на лімфатичні вузли й внутрішні органи
Без направлень і запису: де у Києві безкоштовно перевірити родимки
5 травня, 11:26
Прем’єру Словаччини ускладнили шлях до Москви
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
7 травня, 18:50
У Європи з'явилося рідкісне «вікно можливостей» для просування власних пріоритетів
Томагавки для України в обмін на Ормуз: аналітики знайшли формулу
8 травня, 23:36
Круїзний лайнер MV Hondius біля берегів Кабо-Верде, 6 травня 2026 року
Смертельний хантавірус із круїзного лайнера: що відомо про вірус і чи загрожує він світу
9 травня, 00:42
Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог, пояснив Стубб
Чому Європа має почати розмову з РФ: президент Фінляндії назвав дві причини
16 травня, 15:58
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву про роль Трампа у війні РФ проти України
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
19 травня, 21:33

Соціум

Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб
Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей
ЄС посилює депортації мігрантів: які країни видворяють найбільше людей
ООН відповіла, скільки у світу є часу до продовольчої кризи, спричиненої блокадою Ормузької протоки
ООН відповіла, скільки у світу є часу до продовольчої кризи, спричиненої блокадою Ормузької протоки
У Перу стався землетрус магнітудою 5,8: є руйнування та постраждалі
У Перу стався землетрус магнітудою 5,8: є руйнування та постраждалі

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua