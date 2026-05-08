Томагавки для України в обмін на Ормуз: аналітики знайшли формулу

The National Interest: Європа марно втрачає шанс вплинути на Вашингтон через іранську кризу

Франція, Німеччина та Велика Британія можуть приєднатися до американської морської операції в Ормузькій протоці в обмін на передачу Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Таку формулу пропонує «Главком» з посиланням на The National Interest.

Ормузьке «вікно можливостей»

Ситуація у Перській затоці стала несподіваним важелем для України. Поки США потребують підтримки союзників для відновлення вільного судноплавства в Ормузькій протоці, у Європи з'явилося рідкісне «вікно можливостей» для просування власних пріоритетів. Аналітики видання пропонують конкретний механізм: держави, здатні й готові долучитися до запланованої європейської морської коаліції, приєднуються до американської блокади іранських портів – і отримують натомість принципову американську поступку: крилаті ракети Tomahawk для України.

Угода могла б також скасувати рішення про відмову від розгортання американських ракет великої дальності в Німеччині – кроку, який канцлер Фрідріх Мерц своїми висловлюваннями про іранську війну фактично спровокував. На тлі вільного падіння трансатлантичних відносин, нових загроз покарань з боку Вашингтона і саміту НАТО в Анкарі за два місяці, автори вважають цей момент ідеальним для сміливої взаємовигідної пропозиції.

Навіщо це Вашингтону

Проста присутність Європи в протоці вже змінила б розрахунки Тегерана. Анонс європейської участі вніс би нові витрати й ускладнення для Ірану – режим вагався б перед ризиком спровокувати нові американські удари. Фрегати, есмінці, тральщики, авіація, підводні та повітряні безпілотники посилили б покриття блокади, зменшили б кількість суден, пов'язаних з Іраном, що прориваються крізь неї.

Крім того, активна участь Європи підсилила б американські зусилля з тиску на Китай, щоб той, своєю чергою, натискав на Тегеран. Пекін вже відчуває гострий економічний біль від блокади в протоці: вона завдає значних збитків ключовим китайським галузям, погіршуючи й без того хитке економічне становище країни.

Позиція Європи: місія без війни

Жодна з європейських держав не братиме участі в бойових операціях проти Ірану – якщо тільки Тегеран сам не атакує їхні кораблі. Саме такий принцип закладений у французько-британській пропозиції багатонаціональної морської місії. Президент Франції Еммануель Макрон та інші європейські лідери наполягають на суто оборонному характері участі: відновити вільне судноплавство, не втягнувшись у пряме збройне протистояння.

Водночас автори нагадують, що Іран анулює переговорний козир Заходу щодо ядерної програми, якщо отримає відкриття протоки без жодних обмежень – тому стабілізуючою може бути лише угода, яка поєднує протокол транзиту з обмеженнями ядерної діяльності та санкціями у разі порушень. Переговори у Лондоні мають визначити конкретний склад місії та розподіл завдань між учасниками.



Нагадаємо, у Німеччині вже пролунали заклики до спільної з Україною розробки ракетних систем як альтернативи американським Tomahawk після того, як Вашингтон відмовився від їх розміщення на території країни. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на Tagesschau.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не може бути нормалізований, а блокування стратегічного водного шляху є неприйнятним для міжнародної спільноти.