Європа в радіусі ураження Ірану і лише одна країна залишається поза ризиком

Іран фактично продемонстрував можливість уражати цілі на відстані щонайменше 4000 км, що теоретично ставить під загрозу майже всю Європу. У відносній безпеці залишається лише Португалія. Про це пише Defense Express, передає «Главком».

Йдеться про нещодавню спробу Ірану завдати удару по спільній військовій базі США та Великої Британії «Дієго-Гарсія» в Індійському океані. Для атаки використали дві балістичні ракети.

За даними джерел, одна ракета вийшла з ладу ще під час польоту. Іншу, ймовірно, намагалися перехопити – американський корабель випустив протиракету SM-3. Що саме сталося з другою ракетою точно невідомо.

Водночас експерти наголошують: попри невдалу атаку, сам факт запуску має принципове значення. Мінімальна відстань до цілі становила близько 4000 км – це відповідає характеристикам балістичних ракет проміжної дальності.

Раніше в Ірані заявляли, що їхня ракетна програма обмежена дальністю до 2000 км. Однак нові дані свідчать, що ці можливості можуть бути значно більшими.

Ймовірно, для удару використовували ракету типу Khorramshahr. Останні модифікації цієї лінійки можуть нести бойову частину з кількома суббоєприпасами, які розсіюються на великій площі.

Якщо підтвердиться здатність Ірану завдавати ударів на 4000 км, це означатиме, що майже всі країни Європи опиняються в зоні потенційного ураження. Частково поза досяжністю можуть залишатися лише Португалія, а також окремі райони Іспанії, Франції та Великої Британії.

Водночас експерти застерігають: говорити про реальну здатність Ірану системно завдавати таких ударів поки що зарано. Але сама демонстрація таких можливостей уже змінює оцінки безпекових ризиків.

Раніше Іран також прямо погрожував країнам Європи ударами у відповідь у разі підтримки США та Ізраїлю.