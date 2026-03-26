Нафта може зрости до $200? Адміністрація Трампа вивчає наслідки потенційного стрибка цін

За даними економістів, різкий стрибок цін на нафту сильно вдарить по світовій економіці

Адміністрація президента США Дональда Трампа аналізує вплив різкого зростання цін на нафту до $200 за барель на економіку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що моделювання впливу різкого зростання цін на нафту на економіку проводять як частину стандартних перевірок у періоди напруженості та не розглядається як прогноз. Співрозмовники агентства додали, що такі оцінки допомагають переконатися, що адміністрація готова до будь-яких непередбачених ситуацій, включно з тривалим конфліктом на Близькому Сході.

Ще до початку війни проти Ірану міністр фінансів Скотт Бессент висловлював побоювання, що конфлікт може спричинити зростання цін на нафту і вплинути на економічне зростання. Деякі з джерел додали, що протягом кількох тижнів високопосадовці Міністерства фінансів повідомляли Білому дому про свої занепокоєння щодо коливань цін на нафту та бензин.

Своєю чергою, прессекретар Білого дому Куш Десаї спростував цю інформацію, назвавши її неправдивою. За його словами, адміністрація завжди оцінює різні варіанти ціни на нафту та їхній вплив на економіку. Водночас чиновники не вважають, що ціна на нафту досягне $200 за барель, а міністр Бессент не хвилюється через короткострокові перебої, спричинені операцією «Епічна лють».

Економісти попереджають, що різкий стрибок цін на нафту до $200 за барель сильно вдарив би по світовій економіці. Раніше, з урахуванням інфляції, така вартість спостерігалася лише один раз за останні 50 років – у 2008 році, перед світовою фінансовою кризою. Навіть якщо ціна буде трохи нижчою, близько $170 за барель протягом кількох місяців, це, за прогнозами Bloomberg Economics, призведе до зростання інфляції в США та Європі та уповільнить економічне зростання.

Як відомо, іранське керівництво відхилило пропозицію США з умовами потенційного припинення війни. Лідери Ірану не готові приймати умови, запропоновані Вашингтоном. Відомо, що Тегеран не дозволить США диктувати правила та має намір продовжувати бойові дії. За його словами, Іран налаштований і надалі оборонятися та завдавати «серйозних ударів», доки його вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, як писало видання WSJ, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Наразі Вашингтон зосередив у регіоні значне угруповання військ, яке вже налічує близько 50 тис. військовослужбовців у межах кампанії під кодовою назвою «Епічна лють».

Раніше Пентагон підтвердив розгортання підрозділів американських сухопутних військ на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни.