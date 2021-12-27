Віцепрезидентка США пригрозила Кремлю безпрецедентними заходами

Ми готові ввести проти Росії санкції, яких ви раніше не бачили – Гарріс

США співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих економічних обмежень для РФ

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Вашингтон готовий ввести жорсткі санкції проти Росії. Це трапиться, якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення до України. Про це пише CBS News.

За словами Камали Гарріс, США рішуче підтримують суверенітет України. Про це віцепрезидентка країни заявила під час спілкування з журналістами.

Одна з журналісток спитала Камалу Гарріс, чи передбачені у випадку нападу Росії на Україну персональні санкції проти Володимира Путіна. На це віцепрезидентка відповіла, що поки рано говорити про конкретні санкції.

Водночас Камала Гарріс наголосила, що США підтримують територіальну цілісність України та співпрацюють з міжнародними партнерами щодо можливих економічних обмежень для Кремля у випадку агресії проти України.

«Ми абсолютно ясно дали зрозуміти, що Росія не має вдиратися в суверенітет України, що ми стоїмо за її територіальну цілісність. Ми працюємо з нашими союзниками стосовно цього, і ми ясно дали зрозуміти, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили», – заявила Гарріс.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені.

Нещодавно ЄС пригрозив Росії новими санкціями в разі подальшої агресії проти України.

Як відомо, Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордону з Україною. Опублікована свіжа карта Міністерства оборони з розташуванням російських військ.

До слова, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

До слова, колишній спецпредставник США по Україні вважає, що Заходу необхідно поміняти свою політику – вводити санкції не після певних дій Росії, а превентивно.

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