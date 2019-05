У Євросоюзі очікують, що Росія звільнить українських моряків без зволікань

ЄС закликав Росію негайно виконати рішення Міжнародного трибуналу

Європейський Союз очікує, що Росія негайно виконає наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права і звільнить українських моряків, затриманих біля Керченської протоки в листопаді минулого року. Про це заявили в місії ЄС при ОБСЄ у Twitter.

«ЄС очікує, що Росія негайно виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня, що стосується інциденту 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки, і звільнить затриманих українських військовослужбовців беззастережно і без зволікання», - заявили в місії.

EU is gravely concerned about the dire human rights situation on the illegally annexed #Crimea & the deteriorating health of Edem Bekirov & expects him to be granted access to urgent and appropriate medical care and to be released without delay #crimeaisukraine @EUDelegationUA