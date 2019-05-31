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    У світі

    У Євросоюзі очікують, що Росія звільнить українських моряків без зволікань

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    Дипломати ЄС висловили також серйозну стурбованість у зв'язку з важкою ситуацією з правами людини в окупованому Криму - У Євросоюзі очікують, що Росія звільнить українських моряків без зволікань
    Дипломати ЄС висловили також серйозну стурбованість у зв'язку з важкою ситуацією з правами людини в окупованому Криму

    ЄС закликав Росію негайно виконати рішення Міжнародного трибуналу

    Європейський Союз очікує, що Росія негайно виконає наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права і звільнить українських моряків, затриманих біля Керченської протоки в листопаді минулого року. Про це заявили в місії ЄС при ОБСЄ у Twitter.

    «ЄС очікує, що Росія негайно виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права від 25 травня, що стосується інциденту 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки, і звільнить затриманих українських військовослужбовців беззастережно і без зволікання», - заявили в місії.

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    Дипломати ЄС висловили також серйозну стурбованість у зв'язку з важкою ситуацією з правами людини в окупованому Криму і погіршенням стану здоров'я Едема Бекірова, і теж закликали надати йому доступ до термінової і належної медичної допомоги і звільнити його без зволікання.

    Як повідомлялося, Міжнародний трибунал з морського права в німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

    Нагадаємо, Україна проситиме міністрів закордонних справ країн-партнерів в світі вимагати від Російської Федерації виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків і суден.

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