Євростат назвав найбруднішу країну Європи

У Латвії та Греції викиди зросли на 16,2% та 13,1% відповідно

Болгарія має найбільшу кількість обсяг викидів парникових газів в Європейському союзі

У третьому кварталі 2021 року обсяг викидів парникових газів у Європі зріс через поновлення ділової активності, повідомила статистична служба Європейського Союзу. Найбруднішою країною в Європі назвали Болгарію.

За оцінками Євростату, викиди становили 881 млн тонн еквівалента СО², що на 6% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Зростання обсягів викидів пов'язане із відродженням ділової активності минулого року. На сектори електропостачання та виробництва припало майже по чверті від загального обсягу викидів, а частку домогосподарств та галузі сільського господарства – по 14%.

Проте Євростат зазначив, що порівняно з третім кварталом 2019 року рівень викидів знизився на 10 млн тонн. Отож незважаючи на наслідки економічного підйому, обсяг викидів зберігає тенденцію до зниження цільових показників ЄС.

Найбруднішою країною в Європі виявилася Болгарія – обсяг її викидів збільшився на 22,7% порівняно з попереднім роком. За нею розташувалися Латвія та Греція – 16,2% та 13,1% відповідно. При цьому рівень викидів у Словенії, Люксембурзі та Нідерландах знизився порівняно із третім кварталом 2020 року.

У грудні політики ЄС представили другий пакет пропозицій щодо скорочення викидів парникових газів у цьому десятилітті та мети досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Для досягнення мети Європейському Союзу необхідно скоротити чисті викиди парникових газів на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

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