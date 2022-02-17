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    Євростат назвав найбруднішу країну Європи

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    У Латвії та Греції викиди зросли на 16,2% та 13,1% відповідно - Євростат назвав найбруднішу країну Європи
    У Латвії та Греції викиди зросли на 16,2% та 13,1% відповідно
    фото з відкритих джерел

    Болгарія має найбільшу кількість обсяг викидів парникових газів в Європейському союзі

    У третьому кварталі 2021 року обсяг викидів парникових газів у Європі зріс через поновлення ділової активності, повідомила статистична служба Європейського Союзу. Найбруднішою країною в Європі назвали Болгарію.

    За оцінками Євростату, викиди становили 881 млн тонн еквівалента СО², що на 6% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Зростання обсягів викидів пов'язане із відродженням ділової активності минулого року. На сектори електропостачання та виробництва припало майже по чверті від загального обсягу викидів, а частку домогосподарств та галузі сільського господарства – по 14%.

    Проте Євростат зазначив, що порівняно з третім кварталом 2019 року рівень викидів знизився на 10 млн тонн. Отож незважаючи на наслідки економічного підйому, обсяг викидів зберігає тенденцію до зниження цільових показників ЄС.

    Найбруднішою країною в Європі виявилася Болгарія – обсяг її викидів збільшився на 22,7% порівняно з попереднім роком. За нею розташувалися Латвія та Греція – 16,2% та 13,1% відповідно. При цьому рівень викидів у Словенії, Люксембурзі та Нідерландах знизився порівняно із третім кварталом 2020 року.

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    У грудні політики ЄС представили другий пакет пропозицій щодо скорочення викидів парникових газів у цьому десятилітті та мети досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Для досягнення мети Європейському Союзу необхідно скоротити чисті викиди парникових газів на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року.

    Нагадаємо, повітря в Києві стало більш забрудненим: які показники зашкалюють.

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    Теги: ЄС екологія Греція Латвія Болгарія токсичні викиди
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    Євростат назвав найбруднішу країну Європи