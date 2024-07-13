Як вигнати Росію з Придністров’я? Посол з особливих доручень МЗС України озвучив план врегулювання

«Україна не планує силових дій у Придністров’ї»

Україна не збирається вживати силових акцій на території Придністровського регіону Молдови. Водночас Київ підтримує вимоги Кишинева щодо виведення російських підрозділів та переформатування так званої миротворчої місії, підконтрольної Москві, на цивільну під егідою ООН. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Паун Роговей.

«Із початком широкомасштабної загарбницької війни Росії проти України російський військовий контингент у Придністровському регіоні, в тому числі у складі так званих миротворчих сил, розглядається українською стороною як потенційна військова загроза як для України, так і для Молдови», – наголосив дипломат.

За його словами, пріоритетним завданням є підтримка спільно з іншими міжнародними партнерами – ЄС та США – зусиль офіційного Кишинева, спрямованих на якнайшвидше розв'язання питання щодо виведення чи розформування підрозділів російських військ із території Молдови, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна та переформатування миротворчої місії на Дністрі з військової та повністю підконтрольної Москві на цивільну під егідою ООН або іншої міжнародної організації.

«Демілітаризація придністровського регіону, а саме позбавлення його російської військової присутності, створить сприятливі умови для політичного врегулювання конфлікту на Дністрі. Україна підтримувала й продовжуватиме активно підтримувати Молдову у просуванні цього питання як на міжнародному рівні, так і у діалозі з Тирасполем», – запевнив Роговей.

Водночас він пояснив, що Україна як суб’єкт міжнародного права, що поважає та суворо дотримується його положень, не планувала й не планує вживати силових акцій на території Придністровського регіону Молдови. Однак Київ налаштований на поглиблення взаємодії як із Кишиневом, так і з іншими партнерами задля виявлення та нейтралізації будь-яких провокацій та спроб втягнути регіон у війну, дестабілізувати ситуацію в Молдові та у регіоні загалом.

Зазначимо, що на ненепідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як офіційно заявляє Москва, оперативна група російських військ, а це близько 1500 осіб, охороняє склади боєприпасів у селищі Ковбасна, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Там зберігаються старі боєприпаси ще з часів СРСР. Цей контингент давно мав покинути територію Молдови (до 2003 року, відповідно до Стамбульського саміту ОБСЄ у 1999 році, а також згідно з резолюцією ООН 2018 року), але Росія не поспішає його виводити.