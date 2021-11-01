Жорсткий карантин у Києві, попередні результати виборів. 1 листопада за хвилину

Перший день жорсткого карантину у Києві, зупинка кортежу Іллі Киви на столичному шосе, попередні результати виборів у кількох регіонах України.

Вибори мера Харкова: після підрахунку голосів «Опора» не виключає другого туру

Відповідно до попередніх підрахунків голосів на виборчих дільницях у Харкові, існує імовірність проведення другого туру на крісло мера міста між Ігорем Тереховим та Михайлом Добкіним. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів громадської організації «Опора». Спостерігачі руху «Чесно» зафіксували використання адмінресурсу та спроби заманити виборців на дільниці дешевими товарами. Явка на виборах міського голови Харкова виявилася невисокою, участь у голосуванні взяло 28,6% виборців за даними «Опори».

Слуга народу» стверджує про перемогу своїх кандидатів на проміжних виборах до Ради

На проміжних виборах народних депутатів України, що відбулися у неділю, 31 жовтня, в двох одномандатних округах, впевнено перемагають кандидати від партії «Слуга Народу»: на окрузі № 184 (Херсонська область) – Сергій Козир, на окрузі № 197 (Черкаська область) – Віталій Войцехівський.

За інформацією громадського руху «Чесно» Перемогу «слузі народу» на Херсонщині забезпечило призначення Зеленським основного конкурента Козира – Геннадія Лагути головою облдержадміністрації.

Перший день жорсткого карантину в Києві

З 1 листопада в Києві почали діяти нові карантинні обмеження у зв’язку з переходом міста в «червону» зону карантину. Пасажиропотік у столичному метро значно скоротився. Великі черги утворилися в до пунктів вакцинації від Covid-19. Зокрема, величезна черга спостерігаєтьсяу Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній. Перед входом з ранку зібралося близько сотні людей.

Комітет Ради підтримав посилення покарання за підробку Covid-сертифікатів

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав посилення відповідальності за підробку Covid-документів. Комітет рекомендував народним депутатам схвалити за основу законопроєкт 6084. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук. За аконопрокт планують голосувати 2 листопада під час позачергової сесії Верховної ради, яку скликає президент Зеленський.

В Україні подорожчала електроенергія

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку «на добу вперед» (РДВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за добу зросла на 25,6%– до 3491 грн за МВт-год. станом на 1 листопада ціни на електроенергію в зоні «Об'єднана енергосистема України» в піковому навантаженні на добу зросли на 39,2% – до 3999,9 грн за МВт-год, в базовому навантаженні – на 27,6% – до 3208 грн за МВт-год, а в години мінімального навантаження – на 10,7% – до 2416 грн за МВт-год.

У «Слузі народу» визначились із ротаціями в уряді

У монобільшості визначилися з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, а звільнення міністра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням.

Пізніше стало відомо, що віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

Вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати – Ляшко

Після тримісячного зростання Україна вийшла на фіксовану кількість госпіталізацій через Covid-19. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах. Про це завив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшкопід час брифінгу. За його словами, завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів, але це тільки перші результати.

Правоохоронці зупинили кортеж депутата Киви та склали на водіїв автівок кілька протоколів

Нацполіція зупинила на столичному шосе кортежскандального народного депутата Іллі Киви через порушення правил дорожнього руху.

Як пояснила пресслужба Нацполіції, патрульні помітили транспортні засоби Toyota та Mercedes, що рухалися у крайній лівій смузі при двох вільних правих, чим порушували ПДР на вимогу поліцейських зупинитися водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Згодом патрульним все ж вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених автомобілів було виявлено народного депутата Іллю Киву. У результаті, співробітники Національної поліції склали на водіїв автівок кілька адмінпротоколів.

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