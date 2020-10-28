Канадська компанія Spin Masters купила права на «кубик Рубіка» за $50 млн



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Цей кубик-головоломку у 1974 році створив угорський скульптор і винахідник Ерне Рубік

У Spin Masters пояснили, що вирішили зробити це через значне зростання попиту на настільні ігри та головоломки під час карантину

Компанія Spin Masters з Торонто, яка виробляє дитячі іграшки, придбала права на виготовлення і розповсюдження іграшки-головоломки «кубик Рубіка» за 50 мільйонів доларів. Про це повідомила сама компанія.

У Spin Masters пояснили, що вирішили зробити це через значне зростання попиту на настільні ігри та головоломки під час карантину.

Компанія є третьою у США за обсягами виробництва дитячих іграшок – до цього вона придбала права на ігри «Etch A Sketch», плюшеві іграшки компанії Gund та літаючі диски Aerobie.

Цей кубик-головоломку у 1974 році створив угорський скульптор і винахідник Ерне Рубік. Він назвав його «Магічний куб», але у 1980 році компанія Ideals Toys перейменувала його у «кубик Рубіка». Офіційно за 50 років у світі продали більш ніж 300 мільйонів кубиків.

Попри те, що» кубик Рубіка» створили ще в 1974 році, головоломка досі користується великою популярністю. Регулярно проводяться змагання, в яких люди та вже навіть роботи збирають кубик на швидкість.

Вважається, що, попри величезну кількість можливих комбінацій, скласти кубик можна не більше ніж за 20 ходів (тобто це мінімальна необхідна кількість рухів) — це нижня межа алгоритму Бога, який дозволяє отримати оптимальне рішення головоломки, починаючи з будь-якої конфігурації (при поворотах на 180 градусів).

Більш того, науковці створили штучний інтелект, який самостійно за 44 години навчився збирати «кубик Рубіка».

Нагадаємо, що на виставці в Японії презентували найменший кубик Рубіка у світі.