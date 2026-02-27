Катастрофа F-16 у Туреччині: Міноборони створило слідчу комісію

Пілот намагався врятуватися та активував систему катапультування в останній момент

Туреччина з’ясовує причини аварії винищувача F-16, який розбився під час прикордонної місії. Пілот загинув. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Інцидент стався 26 лютого. Два F-16 вилетіли з дев'ятої головної авіабази в Баликесірі після виявлення невідомої повітряної цілі поблизу кордону з Болгарією. Невдовзі після зльоту з одним із літаків було втрачено радіозв’язок і радіолокаційний контакт.

На місце одразу направили пошуково-рятувальні групи, які згодом виявили уламки. У Міноборони заявили, що пілот намагався врятуватися та активував систему катапультування в останній момент.

Причини катастрофи встановлює спеціальна комісія з розслідування авіаційних інцидентів.

Як повідомлялось, літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа