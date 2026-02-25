У Туреччині розбився винищувач F-16: пілот загинув

За даними медіа, під час польоту виникли технічні несправності, однак точна причина поки невідома

У турецькому місті Баликесір військовий винищувач F-16 зазнав катастрофи під час планового тренувального польоту. Літак упав у районі автодороги «Бурса – Ізмір» близько першої години ночі, після чого на місці спалахнула масштабна пожежа. Про це пише APA, передає «Главком».

За інформацією місцевої влади, винищувач злетів із дев'ятої головної авіабази ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Уламки літака розлетілися на значну відстань. На місці працюють рятувальні служби, пожежники та правоохоронці. Розпочато офіційне розслідування причин катастрофи.

До слова, під час навчань на Тайвані зник винищувач F-16. Військово-повітряні сили повідомили, що пілот винищувача F-16V, який зник під час навчального польоту, заявив про намір катапультуватися перед зникненням літака з радарів.

Нагадаємо, у південнокорейському окрузі Капьон розбився військовий гелікоптер, двоє солдатів загинули.