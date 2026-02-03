Головна Світ Політика
Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Клінтони погодилися свідчити у справі Епштейна
Ще декілька тижнів тому подружжя Клінтонів відмовлялось від свідчень
фото: АР

Наразі дата та формат свідчень Клінтонів ще не визначені

Колишній президент США Білл Клінтон та його дружина, колишня державна секретарка Гілларі Клінтон погодилися дати свідчення в межах розслідування Палати представників щодо справи нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейн. Про це пише ABC News, передає «Главком».

Речник Білла Клінтона Анхель Уренья у відповіді на лист голови Комітету з нагляду Палати представників Джеймса Комера зазначив, що Клінтони готові виступити під присягою.

У заяві наголошується, що подружжя Клінтонів готове співпрацювати зі слідством і «очікують на створення прецеденту, який застосовуватиметься до всіх». Водночас речник розкритикував дії комітету, заявивши, що надана раніше інформація не була взята до уваги.

Наразі дата та формат свідчень Клінтонів ще не визначені.

Як повідомлялось, ще на початку січня Білл Клінтон і його дружина Гілларі відмовилися давати свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наполіг на тому, щоб американські правоохоронці розслідували зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

До слова, серед оприлюднених файлів Епштейна містяться аудіо- та відеозаписи, що документують факти знущань над потерпілими. Особливий резонанс викликали візуальні матеріали. На знімках помітили колишнього президента США Білла Клінтона та співака Майкла Джексона. Зокрема, у матеріалах є фото картини, на якій Клінтон зображений у жіночій сукні. 

