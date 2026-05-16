Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»
У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко
фото: Нафтогаз
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

В ніч на 5 травня російські війська завдали цілеспрямованого удару балістичними ракетами по об’єкту газовидобувної інфраструктури на Полтавщині

У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко, який працював машиністом холодильних установок у Групі «Нафтогаз». Чоловік дістав важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Полтавську область у ніч із 4 на 5 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу «Нафтогаз».

Сергій Клименко перебував під безперервним наглядом медиків понад десять днів. За цей час пацієнт переніс велику кількість складних операцій, а лікарі до останньої хвилини виборювали його життя. Проте отримані під час обстрілу поранення та опіки виявилися несумісними з життям.

Зі смертю Сергія Клименка загальна кількість загиблих співробітників компанії «Нафтогаз» внаслідок цього обстрілу зросла до чотирьох осіб. Наразі у медичних закладах на стаціонарному лікуванні залишаються ще семеро поранених працівників підприємства, яким надається вся необхідна допомога.

Як відомо, що в ніч на 5 травня російські війська завдали цілеспрямованого удару балістичними ракетами по об’єкту газовидобувної інфраструктури на Полтавщині. Ворог застосував тактику «подвійного удару»: перші прильоти спровокували масштабну пожежу, а повторна атака відбулася вже після відбою повітряної тривоги, коли газовики та підрозділи ДСНС приступили до ліквідації вогню.

Безпосередньо на місці трагедії та у перші дні після неї загинули троє співробітників «Нафтогазу» – Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб, а також двоє рятувальників ДСНС. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя вже 324 працівників Групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.

Читайте також:

Теги: Полтавщина Нафтогаз України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка захворіла на ботулізм через введення препарату ботулотоксина
На Полтавщині жінка підхопила ботулізм через уколи краси
Вчора, 16:23
Із слів обвинуваченого, після смерті дружини він перебував у тяжкому психологічному стані, шукав приводи покінчити з життям
Чоловік сумував після смерті дружини і хотів, щоб поліцейські його застрелили, але опинився у в’язниці
9 травня, 16:15
Україна має потенціал для нарощування власного видобутку газу та посилення ролі на європейському енергетичному ринку, підкреслює Оринчак
Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація
8 травня, 18:58
Балістичні удари пошкодили об’єкти видобутку і спричинили дефіцит
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
5 травня, 19:36
Ліквідація наслідків російської атаки у Полтавській області триває
Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)
5 травня, 13:28
Частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
30 квiтня, 19:39
Андрію Коболєву інкриміновано незаконне отримання премії за перемогу «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі
Антикорупційний суд зменшив заставу ексголові «Нафтогазу» Коболєву
30 квiтня, 16:09
Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
25 квiтня, 21:40
За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року
Ревнував до дружини: чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві трирічного сина
24 квiтня, 15:31

Події в Україні

Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС
Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС
Черговий удар по центру Херсона: є загиблий та важкопоранений
Черговий удар по центру Херсона: є загиблий та важкопоранений
Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»
Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»
Сили безпілотних систем фіксують кожен «Шахед» у повітряному просторі Білорусі – «Мадяр»
Сили безпілотних систем фіксують кожен «Шахед» у повітряному просторі Білорусі – «Мадяр»
Зеленський підбив підсумки «тижневих далекобійних санкцій»
Зеленський підбив підсумки «тижневих далекобійних санкцій»
Україна повернула тіла 528 загиблих військових
Україна повернула тіла 528 загиблих військових

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua