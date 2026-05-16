Наслідки удару по Полтавщині: у лікарні помер поранений машиніст «Нафтогазу»

В ніч на 5 травня російські війська завдали цілеспрямованого удару балістичними ракетами по об’єкту газовидобувної інфраструктури на Полтавщині

У лікарні помер 59-річний Сергій Клименко, який працював машиністом холодильних установок у Групі «Нафтогаз». Чоловік дістав важкі поранення під час масованої ворожої атаки на Полтавську область у ніч із 4 на 5 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на групу «Нафтогаз».

Сергій Клименко перебував під безперервним наглядом медиків понад десять днів. За цей час пацієнт переніс велику кількість складних операцій, а лікарі до останньої хвилини виборювали його життя. Проте отримані під час обстрілу поранення та опіки виявилися несумісними з життям.

Зі смертю Сергія Клименка загальна кількість загиблих співробітників компанії «Нафтогаз» внаслідок цього обстрілу зросла до чотирьох осіб. Наразі у медичних закладах на стаціонарному лікуванні залишаються ще семеро поранених працівників підприємства, яким надається вся необхідна допомога.

Як відомо, що в ніч на 5 травня російські війська завдали цілеспрямованого удару балістичними ракетами по об’єкту газовидобувної інфраструктури на Полтавщині. Ворог застосував тактику «подвійного удару»: перші прильоти спровокували масштабну пожежу, а повторна атака відбулася вже після відбою повітряної тривоги, коли газовики та підрозділи ДСНС приступили до ліквідації вогню.

Безпосередньо на місці трагедії та у перші дні після неї загинули троє співробітників «Нафтогазу» – Олександр Козін, Юрій Мусієнко та Михайло Дуб, а також двоє рятувальників ДСНС. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя вже 324 працівників Групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, вночі 11 квітня російська терористична армія вдарила по Полтавщині безпілотниками. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, окупанти атакували Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні.