Україна потребує демонополізації газового сектору – Національна видобувна асоціація

Україна має потенціал для нарощування власного видобутку газу та посилення ролі на європейському енергетичному ринку, підкреслює Оринчак

Для зростання видобутку та інвестицій потрібне розділення НАК «Нафтогаз України», вважає профільна асоціація

Монополізація газового сектору та надмірне державне регулювання стримують розвиток видобутку газу в Україні, тоді як демонополізація, корпоратизація та подальша приватизація можуть стати основою для залучення інвестицій і посилення позицій України на європейському газовому ринку. Про це заявила засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

За її словами, нинішня модель функціонування газового сектору створює обмеження для розвитку ринку та не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал українського газовидобутку.

«Монополізація сектору та надмірний вплив державного регулювання стримують розвиток видобутку і не створюють достатніх стимулів для інвестицій», – зазначила Оринчак.

Вона підкреслила, що Україна має потенціал для нарощування власного видобутку газу та посилення ролі на європейському енергетичному ринку.

«Україна здатна суттєво збільшити видобуток газу, однак для цього необхідні структурні зміни у секторі та відкриття ринку для конкуренції», – наголосила засновниця Асоціації.

За словами Оринчак, одним із ключових елементів трансформації має стати демонополізація та розділення НАК «Нафтогаз України».

«Демонополізація, корпоратизація та подальша приватизація газового сектору мають створити умови для ефективнішої роботи ринку, приходу приватного капіталу та розвитку видобутку», – зазначила вона.

Водночас Оринчак підкреслила, що трансформація сектору є важливою не лише для внутрішнього ринку, а й для інтеграції України до європейського енергетичного простору.

«Йдеться про створення конкурентного ринку, який дозволить Україні стати вагомим гравцем європейського газового ринку», – резюмувала вона.