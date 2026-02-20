Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Чимало підприємств російського оборонно-промислового комплексу опинилися у складному фінансовому становищі
фото з відкритих джерел

Українські активісти отримали доступ до матеріалів засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, що відбулося наприкінці жовтня 2025 року 

Українські кіберволонтери та спецслужби отримали доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ. Оприлюднені матеріали свідчать про критичну заборгованість оборонних підприємств та масовий відтік кадрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на деякі ЗМІ.

Згідно з даними, отриманими під час онлайн-засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, реальний стан «оборонки» агресора кардинально відрізняється від пропагандистських звітів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення.

Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.

Брак фінансування та кадрів безпосередньо впливає на терміни виготовлення військової техніки. На засіданні чиновники визнали, що внутрішня криза «роз’їдає» виробничі процеси швидше, ніж західні санкції.

Наприкінці перехопленого засідання українські хакери влаштували учасникам «сюрприз»: замість робочих документів вони увімкнули трансляцію відео успішних ударів українських дронів по російських нафтобазах та військових об'єктах. Це викликало істерику у присутніх.

«Главком» писав, що Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна АТ «Авіакор». Конфісковано запчастини до літака Ан-140 вартістю близько $1,5 млн.

«Авіакор» є одним із найпотужніших авіабудівних підприємств РФ. Він спеціалізується на авіабудуванні, капітальному ремонті та обслуговуванні військових та цивільних літаків, виробництву комплектуючих. Підприємство входить до підприємств оборонно-промислового комплексу РФ та здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії проти України, шляхом модернізації, обслуговування та ремонту військових літаків.

Читайте також:

Теги: війна зброя росія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
Атака БпЛА на Україну, Трамп висловився щодо Ірану: головне за ніч
14 лютого, 06:06
У травні 2024 року Володимир Мойшевич став до лав Збройних сил України
Поліг під час бойових дій на Харківщині. Згадаймо Володимира Мойшевича
13 лютого, 09:00
Балахничев помер 2 лютого 2026 року
Син зарізав батька. Стали відомі деталі вбивства ексочільника російської легкої атлетики
10 лютого, 17:39
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58
Грег, який урятував танк
На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку
1 лютого, 18:58
Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
1 лютого, 13:53
Колосков не вірить у швидке повернення російського футболу
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
1 лютого, 12:00
Сума штрафів за незаконну рекламу азартних ігор, які накладено на блогерів та окремі медіа, склала майже 70 млн грн
Регулятор виходить на полювання. Як працюватимуть онлайн-казино у 2026 році Війна та бізнес
28 сiчня, 14:10
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53

Економіка

Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію
Нафта подорожчала вперше за три тижні
Нафта подорожчала вперше за три тижні
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок
Штраф із нескінченною кількістю нулів: РФ виставила Google астрономічний рахунок

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua