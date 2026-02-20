Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу

Українські активісти отримали доступ до матеріалів засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, що відбулося наприкінці жовтня 2025 року

Українські кіберволонтери та спецслужби отримали доступ до закритих нарад міністерства промисловості та торгівлі РФ. Оприлюднені матеріали свідчать про критичну заборгованість оборонних підприємств та масовий відтік кадрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на деякі ЗМІ.

Згідно з даними, отриманими під час онлайн-засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, реальний стан «оборонки» агресора кардинально відрізняється від пропагандистських звітів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення.

Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.

Брак фінансування та кадрів безпосередньо впливає на терміни виготовлення військової техніки. На засіданні чиновники визнали, що внутрішня криза «роз’їдає» виробничі процеси швидше, ніж західні санкції.

Наприкінці перехопленого засідання українські хакери влаштували учасникам «сюрприз»: замість робочих документів вони увімкнули трансляцію відео успішних ударів українських дронів по російських нафтобазах та військових об'єктах. Це викликало істерику у присутніх.

«Главком» писав, що Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави майна АТ «Авіакор». Конфісковано запчастини до літака Ан-140 вартістю близько $1,5 млн.

«Авіакор» є одним із найпотужніших авіабудівних підприємств РФ. Він спеціалізується на авіабудуванні, капітальному ремонті та обслуговуванні військових та цивільних літаків, виробництву комплектуючих. Підприємство входить до підприємств оборонно-промислового комплексу РФ та здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії проти України, шляхом модернізації, обслуговування та ремонту військових літаків.