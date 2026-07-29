Росія продовжує збирати «Іскандери» із західної електроніки

За словами радника президента, без доступу до західної електроніки виробництво «Іскандерів» було б значно ускладнене

Українські спеціалісти дослідили новітню модифікацію ракети «Іскандер» та повністю ідентифікували її компонентну базу

У новітній модифікації російської балістичної ракети «Іскандер» українські фахівці виявили 140 компонентів іноземного виробництва. Про це під час брифінгу в Офісі президента повідомив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає «Главком».

За словами радника, українські спеціалісти дослідили новітню модифікацію ракети та повністю ідентифікували її компонентну базу: «Ідентифіковано всю компонентну базу. 140 іноземних компонентів». Серед країн, чиї деталі виявлено у російській ракеті, – США, Швейцарія, Німеччина, Японія, Тайвань і Китай.

Власюк зауважив: щонайменше 20 деталей були виготовлені у 2023 році. Це означає, що Росія продовжувала отримувати сучасні компоненти вже після початку повномасштабного вторгнення.

За словами радника президента, без доступу до західної електроніки виробництво таких ракет було б значно ускладнене: «Якби забрати всі західні європейські компоненти, то це, по суті, означало б неможливість виробляти ці ракети».

Під час презентації серед виробників компонентів, виявлених у «Іскандері», назвали STMicroelectronics, Traco Power та Panasonic. За словами Власюка, українська сторона документує походження кожної деталі та передає інформацію міжнародним партнерам для посилення санкційного тиску.

«У нас є розпис по кожному компоненту. Виробник, маркування – усе це вже передано партнерам», – додав він.

До слова, російській балістичній ракеті середньої дальності «Орєшнік», яку останнім часом досліджували українські фахівці, не виявлено компонентів західного виробництва. Натомість її виготовлено майже повністю з російських і частково білоруських деталей.