Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)

Гасіння пожежі ускладнювалось загрозою повторних атак

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі Вінниччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось загрозою повторних атак.

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 56 надзвичайників та 14 одиниць техніки.

«Не ігноруйте сповіщень про загрозу, особливо поблизу обʼєктів інфраструктури! Бережіть себе та тих, хто поруч», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 31 липня росіяни атакували відділення «Нової пошти» на Вінниччині. Серед поранених – 19-річний хлопець, який дістав поранення середнього ступеня тяжкості.