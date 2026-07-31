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Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото)
До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 56 надзвичайників
фото: ДСНС Вінниччини

Гасіння пожежі ускладнювалось загрозою повторних атак

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по цивільній інфраструктурі Вінниччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалось загрозою повторних атак.

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 1
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 2
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 3
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Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 5
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 6
Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по Вінниччині (фото) фото 7

До ліквідації наслідків обстрілу залучалися 56 надзвичайників та 14 одиниць техніки.

«Не ігноруйте сповіщень про загрозу, особливо поблизу обʼєктів інфраструктури! Бережіть себе та тих, хто поруч», – наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 31 липня росіяни атакували відділення «Нової пошти» на Вінниччині. Серед поранених – 19-річний хлопець, який дістав поранення середнього ступеня тяжкості.

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Теги: війна ДСНС Вінниччина

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