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Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Паливна криза знову дісталася Москви. АЗС обмежили продаж бензину
Бензин у Москві почали продавати за лімітами через дефіцит
фото: Reuters

Найбільші нафтові компанії Росії встановили ліміти до 30-60 літрів, а біля заправок почали утворюватися черги

У Москві та прилеглих районах Росії знову почали обмежувати продаж бензину через дефіцит пального. На деяких АЗС встановили ліміти на одну заправку автомобіля, а росіяни зіткнулися зі збільшенням часу очікування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними джерел Reuters та постачальників пального, нова хвиля обмежень пов'язана з дефіцитом бензину. Серед причин називають атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, а також сезонне зростання попиту.

Проблеми з пальним у Росії почали посилюватися ще у травні. До липня дефіцит поширився на більшість регіонів країни. У червні ситуацію в Москві вдалося дещо стабілізувати, однак тепер обмеження повернулися до російської столиці.

Зокрема, на автоматизованих АЗС «Газпромнефти» у Москві продаж бензину та дизельного пального обмежили 40 літрами на одного клієнта. Таку інформацію надав оператор гарячої лінії компанії.

На інших заправках цієї мережі умови відрізняються. Дизельне пальне там можна придбати без обмежень, тоді як продаж бензину обмежили 60 літрами на один автомобіль.

Ще жорсткіший ліміт запровадила «Роснефть», яка є найбільшим виробником нафти в Росії. На АЗС компанії по всій країні одному автомобілю продають не більш як 30 літрів бензину.

На продаж дизельного пального обмеження «Роснефти» не поширюються. Компанія також попередила клієнтів про збільшення часу очікування через підвищений попит.

Обмеження запровадив і «Лукойл». Компанія повідомила про скорочення продажу пального у Москві та прилеглому регіоні, однак конкретного ліміту не назвала.

Причинами такого рішення у «Лукойлі» назвали підвищений попит, позапланове технічне обслуговування нафтопереробного заводу та необхідність забезпечити стабільну роботу мережі АЗС.

На тлі дефіциту біля російських заправок почали утворюватися черги. Таким чином, проблема, яка раніше поширилася на більшість регіонів Росії, знову загострилася безпосередньо у Москві та прилеглих районах.

Нагадаємо, українські удари безпілотниками вже вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. На тлі проблем у нафтопереробній галузі близько третини жителів країни зіткнулися з нестачею пального.

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Теги: росія бензин нафта

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