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Білий дім запевняє, що США не хочуть війни з Єменом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім запевняє, що США не хочуть війни з Єменом
Джон Кірбі
фото: AP

Америка без вагань вживатиме подальших дій у разі нових атак хуситів

Сполучені Штати Америки не хочуть війни в Ємені. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Reuters.

«США не зацікавлені у війні в Ємені чи конфлікті будь-якого роду», – зазначив Кірбі.

Він також попередив, що Сполучені Штати без вагань вживатимуть подальших дій у разі нових атак хуситів на судна в Червоному морі. 

«Усе, що робив президент – намагався запобігти ескалації конфлікту, включаючи удари минулої ночі», – сказав представник Білого дому.

Кірбі також розповів, що президент США Джо Байден схвалив удари по об’єктах підтримуваних Іраном хуситів в Ємені у вівторок, 9 січня, після атаки повстанців.

Нагадаємо, у ніч на 12 січня Сполучені Штати та Велика Британія завдали ударів по об’єктах хуситів в Ємені. Єменські ЗМІ повідомляли про інтенсивні авіаудари по декількох містах.

Було атаковано об'єкти у Ємені, що використовувались для зберігання зброї та навчання хуситів. Удари по угрупованню хуситів нанесено американськими та британськими літаками, а також ракетами наземного нападу «Томагавк».

Пізніше Джо Байден підтвердив атаку на об'єкти хуситів у Ємені. За його словами, нанесені удари є прямою відповіддю на атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.

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Теги: США війна Ємен

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