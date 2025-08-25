Донька Келлога вшанувала добровольців з усього світу, які загинули за Україну

«Відтепер День Незалежності України більше не належить виключно їй чи тим, хто народився на її землі»

Меган Моббс - донька спецпредставника президента США Кіта Келлога написала допис в День Незалежності України, вшануваши пам'ять добровольців з усього світу, які віддали своє життя за Україну, передає «Главком».

Моббс зазначила, що у День Незалежності України замислилася над свободою – її змістом, її ціною та її спадщиною.

«Боротьба України нагадала мені, що свобода – це не спадок однієї нації, а невід’ємне право кожного. Але те, що справді вразило мене сьогодні, — це родини. Матері, батьки й брати-сестри у віддалених куточках світу, які не є українцями, але майорять синьо-жовтими прапорами, одягають українську вишиванку та вшановують своїх синів, що загинули в цій боротьбі.

Вони віддали своїх дітей за незалежність України. І в їхньому горі немає гіркоти чи зламаності, а є гордість. Господи. Те, що чоловіки й жінки з усього світу відчули поклик захистити свободу України та були готові воювати й померти за неї, говорить про все, що потрібно знати про незгасну силу свободи.

Чи усвідомлює вона це чи ні, але відтепер День Незалежності України більше не належить виключно їй чи тим, хто народився на її землі. Він належить також і полеглим здалеку, які відгукнулися на її заклик, чия кров увібралася в український ґрунт поруч із їхніми українськими братами й сестрами по зброї.

Він належить сім’ям, які несуть їхню відсутність із гідністю й моляться, щоб їхня жертва не була марною. І він належить усім, хто й досі вірить, що свобода – це справа, за яку варто боротися й віддавати життя», – написала донька Келлога.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України, генерал Кіт Келлог відвідав Україну у День Незалежності. У своєму дописі про святкування цього дня у Києві він згадав зусилля американського лідера завершити війну в Україні.

Також повідомлялось, спецпосланець президента США Кіт Келлог прибув до України та взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Крім того, повідомлялось, що спецпредставник Трампа проведе зустрічі з лідерами, аби обговорити дипломатичні події. Візит відбувається на тлі переговорів США, України та Європи щодо гарантій безпеки.

Варто зазначити, глава України Володимир Зеленський відзначив спецпредставника президента США Кіта Келлога орденом «За заслуги» І ступеня.

Келлог взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Зеленський подякував йому та американському президенту Дональду Трампу за увагу до України, а також зусилля для наближення миру.