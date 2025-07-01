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Кім Чен Ин «оплакав» північнокорейських військових, які загинули на війні проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кім Чен Ин «оплакав» північнокорейських військових, які загинули на війні проти України
Кім Чен Ин накриває труну загиблого солдата прапором
фото: соціальні мережі

До Північної Кореї повернули тіла військових, ліквідованих у Курській області у загарбницькій війні проти України 

У Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Yonhap.

Захід пройшов за участі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Серед запрошених була також міністерка культури Росії Ольга Любимова.

Під час концерту на великому екрані демонстрували світлини, на яких північнокорейські військові зображені разом із російськими окупантами. На одному із кадрів показано закривавлений блокнот, у якому були написані такі слова:

«Вирішальний момент нарешті настав. Давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, яку нам дарує наш улюблений Верховний Головнокомандувач».

Далі глядачам продемонстрували фотографії з церемонії повернення останків північнокорейських військовослужбовців, загиблих у Курській області Росії. Один зі знімків зафіксував момент, коли Кім Чен Ин особисто встановлює прапор КНДР на труну. Цей епізод викликав сльози у багатьох присутніх у залі.

6 фото
На весь екран
У КНДР показали церемонію прощання з солдатами, які були ліквідовані в Україні
фото: соціальні мережі

Раніше ми писали, що Північна Корея може відправити до Російської Федерації додаткові сили для участі у війні проти України. Це може статися у липні або серпні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Reuters, яке цитує південнокорейських депутатів після закритого брифінгу Національної розвідувальної служби.

За словами законодавця Лі Сон Квена, південнокорейська розвідка вважає, що Росія готується до нового масштабного наступу проти України вже в липні або серпні. Зазначається, що розвідка спостерігала нову хвилю мобілізації в КНДР для відправлення в Росію, а також відзначила нещодавній візит до Пхеньяна високопосадовця з російської служби безпеки.

До слова, Росія домовилася із КНДР про створення потужностей для виробництва ударних безпілотників типу «шахед» на території Північної Кореї. Наявність «шахедів» дасть Північній Кореї можливість уражати цілі в будь-якому місці Південної Кореї. Безпілотники при масовому застосуванні можуть перевантажити протиповітряну оборону, відкриваючи шлях для атак іншими засобами ураження. Окрім того, «шахеди» виготовлені в Північній Кореї можна буде експортувати назад до Росії для підтримки війни проти України.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея військові

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